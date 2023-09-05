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Белорусский пограничник попилил забор и зашел в Польшу – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 14:37
Белорусский пограничник попилил забор и зашел в Польшу – СМИ
фото пограничной службы Польши

Белорусский пограничник зашел на территорию Польши, когда пытался выпилить дыру в заборе на границе, но с приближением польских коллег сбежал.

Источник: RMF24 со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: Системы наблюдения на польско-белорусской границе зафиксировали, как пограничник в форме, балаклаве и с оружием зашел на территорию Польши в районе села Дубичи Церковные, пытаясь пропилить дыру в заборе. На место отправился польский патруль. Увидев его, белорусский солдат сбежал.

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Спилить забор ему не удалось, заграждение лишь немного повреждено.

Поскольку забор расположен уже с польской стороны границы, пограничники составили рапорт о проникновении белорусского служащего на территорию Польши.

По информации RMF FM, это первый доказанный случай, когда срезанием забора занимался человек в форме с белорусской стороны. До того подобные действия фиксировали неоднократно, однако тогда "ловили на горячем" людей в гражданской одежде - вероятно, также переодетых пограничников Беларуси.

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Что предшествовало:

  • Неделю назад в этом же районе группа "агрессивно настроенных иностранцев", как сообщили в Польше, забросала польских пограничников камнями со стороны Беларуси.
  • Польские пограничники объявили, что за последние сутки зафиксировали 95 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси; около 30 человек, увидев пограничников, сами вернулись назад. Еще шестерых, граждан Сомали и Афганистана, задержали с польской стороны.  

Темы: ПольшаБеларусьграницаПограничная служба
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