Белорусский пограничник попилил забор и зашел в Польшу – СМИ

Белорусский пограничник зашел на территорию Польши, когда пытался выпилить дыру в заборе на границе, но с приближением польских коллег сбежал.

Источник: RMF24 со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: Системы наблюдения на польско-белорусской границе зафиксировали, как пограничник в форме, балаклаве и с оружием зашел на территорию Польши в районе села Дубичи Церковные, пытаясь пропилить дыру в заборе. На место отправился польский патруль. Увидев его, белорусский солдат сбежал.

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Спилить забор ему не удалось, заграждение лишь немного повреждено.

Поскольку забор расположен уже с польской стороны границы, пограничники составили рапорт о проникновении белорусского служащего на территорию Польши.

По информации RMF FM, это первый доказанный случай, когда срезанием забора занимался человек в форме с белорусской стороны. До того подобные действия фиксировали неоднократно, однако тогда "ловили на горячем" людей в гражданской одежде - вероятно, также переодетых пограничников Беларуси.

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