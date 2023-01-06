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Боррель: одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 18:54

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал объявление Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня по случаю православного Рождества "таким, что не заслуживает доверия".

Об этом он сказал во время визита в Марокко, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Кремлю полностью не хватает доверия, и это заявление об одностороннем прекращении огня не заслуживает доверия. Именно Россия начала эту нелегитимную агрессию. Когда агрессор говорит о прекращении огня, я думаю, что реакция, которая приходит к нам всем - это скептицизм перед лицом такого лицемерия", - сказал Боррель.

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Он призвал к "конкретным действиям на местах", включая "полное прекращение военных атак" и вывод Москвой войск и военной техники с украинской территории.

"При отсутствии таких конкретных действий, одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время для перегруппировки своих войск и попытаться восстановить свою поврежденную международную репутацию", - добавил Боррель.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что перемирие, объявленное Россией на Рождество, не вызывает доверия.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявленная Путиным 36-часовая пауза между российскими атаками на территории Украины не улучшит перспективы мира.

Темы: ЕСперемириевойнаРосcия
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