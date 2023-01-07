Россияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия": 2 погибших и 13 раненых
Суббота, 7 января 2023, 12:27
6 января оккупационные войска РФ обстреляли артиллерией Бахмут, в результате чего тринадцать раненых и двое погибших граждан Украины, сообщил Офис генпрокурора.
Источник: ОГП
Детали: Уточняется, что в результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина.
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Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 6 января после полудня воздушная тревога по всей Украине продолжалась 2 часа. Была угроза от истребителей.
- Кроме того, россияне второй день подряд обстреляли пожарные части в Херсоне. Есть погибшие и раненые.
- В то же время Министерство обороны РФ заявило, что с 12:00 пятницы ввело временный режим прекращения огня в Украине, как приказал Путин.