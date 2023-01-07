"Четко по целям": ССО встречают оккупантов на подступах к Бахмуту
Суббота, 7 января 2023, 17:29
Силы специальных операций показали, как останавливают российских захватчиков на подступах к Бахмуту Донецкой области.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Четко по целям отрабатывают воины ССО Украины под Бахмутом.
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На видео – результат профессиональной работы операторов Сил специальных операций, которые с помощью миномета останавливают наступления россиян на подступах к городу".
Детали: На Бахмутском направлении продолжаются жестокие бои с захватчиками, отпор врагу дают Силы обороны, состоящие из разных родов войск.
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