Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Четко по целям": ССО встречают оккупантов на подступах к Бахмуту

Валентина РоманенкоСуббота, 7 января 2023, 18:29
иллюстративное фото ССО

Силы специальных операций показали, как останавливают российских захватчиков на подступах к Бахмуту Донецкой области.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Четко по целям отрабатывают воины ССО Украины под Бахмутом.

На видео – результат профессиональной работы операторов Сил специальных операций, которые с помощью миномета останавливают наступления россиян на подступах к городу".

Детали: На Бахмутском направлении продолжаются жестокие бои с захватчиками, отпор врагу дают Силы обороны, состоящие из разных родов войск.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: БахмутССО
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ВСУ опровергли заявление РФ о "возмездии" за Макеевку ударом по Краматорску

Из-за морозов увеличивается уровень потребления электроэнергии, возможны аварийные отключения

Россияне обстреляли Херсон запрещенными зажигательными боеприпасами - ОГА

фотоРоссияне ночью ракетами обстреляли Краматорск, повреждены 8 многоэтажек

видео"Секретное оружие": снайперы СБУ показали, как в паре с кролями ликвидировали группу россиян

Российские войска далеки от оперативного окружения Бахмута – ISW

Все новости...
Бахмут
На Рождество пограничники положили почти 2 десятка "вагнеровцев" под Бахмутом
Под Бахмутом пограничники ликвидировали командира оккупантов и остановили атаку
Россияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия": 2 погибших и 13 раненых
Последние новости
18:38
Ученые обнаружили организм, который может питаться только вирусами
18:37
Росгвардия в Запорожской области расстреляла оккупантов, которые собирались сдаться в плен – Генштаб
18:21
Силы обороны в воскресенье сбили три вражеских вертолета и три дрона – сводка Генштаба
18:14
Mercedes-Benz запустит сеть зарядных станций для электрокаров: начнет с Северной Америки
18:01
СБУ предупреждает об антитеррористических мероприятиях в Харькове
17:46
Шмыгаль: Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле
17:18
Минфин США предостерегает банки от чрезмерной осторожности с санкциями – Bloomberg
17:08
В ВСУ опровергли заявление РФ о "возмездии" за Макеевку ударом по Краматорску
16:54
В Казахстане подтвердили, что McDonald's ушел из-за проблем с поставками мяса из РФ
16:38
Премьер Швеции: Мы не можем выполнить то, чего требует Турция для вступления в НАТО
Все новости...