"Чітко по цілях": ССО зустрічають окупантів на підступах до Бахмута
Субота, 7 січня 2023, 18:29
Сили спеціальних операцій показали, як зупиняють російських загарбників на підступах до Бахмута Донецької області.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Чітко по цілях відпрацьовують воїни ССО України під Бахмутом.
На відео - результат професійної роботи операторів Сил спеціальних операцій, які з допомогою міномета зупиняють наступи росіян на підступах до міста".
Деталі: На Бахмутському напрямку тривають жорстокі бої із загарбниками, відсіч ворогу дають Сили оборони, які складаються з різних родів військ.