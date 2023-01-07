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"Чітко по цілях": ССО зустрічають окупантів на підступах до Бахмута

Валентина РоманенкоСубота, 7 січня 2023, 18:29
ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій показали, як зупиняють російських загарбників на підступах до Бахмута Донецької області.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Чітко по цілях відпрацьовують воїни ССО України під Бахмутом.

На відео - результат професійної роботи операторів Сил спеціальних операцій, які з допомогою міномета зупиняють наступи росіян на підступах до міста".

Деталі: На Бахмутському напрямку тривають жорстокі бої із загарбниками, відсіч ворогу дають Сили оборони, які складаються з різних родів військ.

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Теми: БахмутССО
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