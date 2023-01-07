Омбудсмен раскритиковал нейтральную позицию ООН по Оленевке: Никаких анализов действий РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал ООН за "посредническо-нейтральную" позицию относительно недавно распущенной миссии по расследованию трагедии в Оленовке.

Источник: Лубинец в эфире телемарафона

Прямая речь: "Словами представителя генсека ООН мы узнали, что он решил распустить эту миссию. На пресс-конференции мы не услышали ни одного слова, что РФ не допустила эту миссию в Оленовку. Там не прозвучало никаких анализов действий РФ. Украина публично говорила, что мы готовы содействовать, создать все условия, приезжайте.

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Но в очередной раз, на мой взгляд, мы увидели посредническо-нейтральную позицию ООН. Ни одного слова осуждения российской стороны, которая сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию. Поэтому, к сожалению, принято такое решение. Если уж создали, то хоть какую-то работу сделайте. А если вы не получили гарантий безопасности, прямо публично скажите: Россия нас не допустила".

Детали: Омбудсмен отметил, что с самого начала был скептиком относительно этой миссии.

"Во-первых, я проанализировал состав и показал, что все три человека имеют очень положительное отношение к РФ. Это уже недопустимо. Во-вторых, я говорил: "А как вы хотите туда доехать, РФ дает на это разрешение?" Нет, не дает", - вспомнил он.

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Что предшествовало: 5 января стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию гибели украинских военнопленных в Оленовке в июле.

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