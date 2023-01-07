Омбудсмен раскритиковал нейтральную позицию ООН по Оленевке: Никаких анализов действий РФ
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал ООН за "посредническо-нейтральную" позицию относительно недавно распущенной миссии по расследованию трагедии в Оленовке.
Источник: Лубинец в эфире телемарафона
Прямая речь: "Словами представителя генсека ООН мы узнали, что он решил распустить эту миссию. На пресс-конференции мы не услышали ни одного слова, что РФ не допустила эту миссию в Оленовку. Там не прозвучало никаких анализов действий РФ. Украина публично говорила, что мы готовы содействовать, создать все условия, приезжайте.
Но в очередной раз, на мой взгляд, мы увидели посредническо-нейтральную позицию ООН. Ни одного слова осуждения российской стороны, которая сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию. Поэтому, к сожалению, принято такое решение. Если уж создали, то хоть какую-то работу сделайте. А если вы не получили гарантий безопасности, прямо публично скажите: Россия нас не допустила".
Детали: Омбудсмен отметил, что с самого начала был скептиком относительно этой миссии.
"Во-первых, я проанализировал состав и показал, что все три человека имеют очень положительное отношение к РФ. Это уже недопустимо. Во-вторых, я говорил: "А как вы хотите туда доехать, РФ дает на это разрешение?" Нет, не дает", - вспомнил он.
Что предшествовало: 5 января стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию гибели украинских военнопленных в Оленовке в июле.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Оленовке организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- В начале октября в ООН объяснили, что их миссия не может отправиться на территорию следственного изолятора в Оленовке из-за отсутствия гарантий безопасности.