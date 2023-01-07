Россияне атаковали Харьковскую область, есть погибший
Россияне наносят удары по Харьковщине, в Мерефе зафиксировано два прилета, погиб мужчина.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, Суспільне, alerts.in.ua
Дословно Синегубов: "Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях.
Оккупанты снова наносят удары!".
Детали: Позже Синегубов сообщил, что зафиксировано два прилета в городе Мерефа.
"Зафиксировано два прилета вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели", - написал он.
Впоследствии глава ОГА сообщил о смерти мужчины.
"По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате ударов оккупантов в Мерефе погиб 50-летний мужчина", - отметил он.
По состоянию на 23:15 воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также традиционно на Луганщине и оккупированном Крыму.
По состоянию на 23:55 воздушная тревога в большинстве областей отменена, однако на Харьковщине она продолжается.
Предыстория:
- Министерство обороны РФ заявило, что с 12:00 пятницы до 24:00 субботы (23:00 по киевскому времени) ввело временный режим прекращения огня в Украине, как приказал Путин.
- При этом россияне обстреляли пожарные части в Херсоне. Есть погибшие и раненые. Также 6 января оккупационные войска РФ обстреляли артиллерией Бахмут, в результате чего тринадцать раненых и двое погибших гражданских.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска в течение суток совершили авиаудар и 7 обстрелов из РСЗО, а также обстреливают позиции украинских войск из танков, минометов и ствольной артиллерии.