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Россияне атаковали Харьковскую область, есть погибший

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 22:16
Россияне атаковали Харьковскую область, есть погибший
Олег Синегубов, фото из Facebook

Россияне наносят удары по Харьковщине, в Мерефе зафиксировано два прилета, погиб мужчина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, Суспільне, alerts.in.ua

Дословно Синегубов: "Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях.

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Оккупанты снова наносят удары!".

Детали: Позже Синегубов сообщил, что зафиксировано два прилета в городе Мерефа.

"Зафиксировано два прилета вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели", - написал он.

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Впоследствии глава ОГА сообщил о смерти мужчины.

"По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате ударов оккупантов в Мерефе погиб 50-летний мужчина", - отметил он.

По состоянию на 23:15 воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также традиционно на Луганщине и оккупированном Крыму.

По состоянию на 23:55 воздушная тревога в большинстве областей отменена, однако на Харьковщине она продолжается. 

Предыстория:

  • Министерство обороны РФ заявило, что с 12:00 пятницы до 24:00 субботы (23:00 по киевскому времени) ввело временный режим прекращения огня в Украине, как приказал Путин.
  • При этом россияне обстреляли пожарные части в Херсоне. Есть погибшие и раненые. Также 6 января оккупационные войска РФ обстреляли артиллерией Бахмут, в результате чего тринадцать раненых и двое погибших гражданских.
  • В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска в течение суток совершили авиаудар и 7 обстрелов из РСЗО, а также обстреливают позиции украинских войск из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Темы: Харьковская областьвойнавоздушная тревогаЗапорожье
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