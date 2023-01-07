Россияне атаковали Харьковскую область, есть погибший

Россияне наносят удары по Харьковщине, в Мерефе зафиксировано два прилета, погиб мужчина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, Суспільне, alerts.in.ua

Дословно Синегубов: "Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях.

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Оккупанты снова наносят удары!".

Детали: Позже Синегубов сообщил, что зафиксировано два прилета в городе Мерефа.

"Зафиксировано два прилета вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели", - написал он.

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Впоследствии глава ОГА сообщил о смерти мужчины.

"По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате ударов оккупантов в Мерефе погиб 50-летний мужчина", - отметил он.

По состоянию на 23:15 воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также традиционно на Луганщине и оккупированном Крыму.

По состоянию на 23:55 воздушная тревога в большинстве областей отменена, однако на Харьковщине она продолжается.

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