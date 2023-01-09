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Защитники поразили пункт управления, район скопления оккупантов, ударили по позициям ЗРК - Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 9 января 2023, 18:43
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 1 пункт управления и 1 район сосредоточения живой силы оккупантов, авиация нанесла 17 ударов по районам захватчиков и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: По данным Генштаба, в течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову и совершил около 10 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли позиции наших войск и гражданские объекты в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариково, Шалыгино, Волфино, Басовка и Петрушевка на Сумщине и Стрелечья, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крохмальное на Харьковщине и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое поражение попали более 15 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.

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На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому воздействию подверглись районы 13 населенных пунктов.  Среди них - Зеленое Поле и Новополье на Донетчине и Гуляйполе, Чаривне, Щербаки и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Херсона и Золотой Балки.  Есть пострадавшие среди мирных граждан.

По имеющейся информации, в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, так называемая прокуратура оккупационной власти с 9 января текущего года начала работу по так называемой "национализации" местных предприятий.

Российские захватчики продолжают нести потери. Так, в городскую больницу Лисичанска Луганской области, только за первую неделю этого года, доставили до 300 оккупантов.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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