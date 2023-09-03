Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области россияне разрушили дом, убили мужчину и ранили еще 5 человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 16:07
В Донецкой области россияне разрушили дом, убили мужчину и ранили еще 5 человек
последствия обстрелов Донетчины 3 сентября, фото: Донецкая областная прокуратура

В результате обстрелов Донетчины в воскресенье погиб мужчина, еще пять человек получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

последствия обстрелов Донетчины 3 сентября, все фото: Донецкая областная прокуратура
последствия обстрелов Донетчины 3 сентября, все фото: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "3 сентября 2023 года под вражеским огнем оккупантов оказались с. Северное г. Торецка и с. Тихоновка Краматорского района.

Реклама:

В результате сокрушительных обстрелов, вероятно, из артиллерии разрушен частный дом, где проживали пожилые супруги – 84-летний хозяин погиб под завалами, а его 85-летняя жена госпитализирована с телесными повреждениями в больницу.

Кроме того, получили осколочные ранения и переломы еще четверо гражданских – трое мужчин 19, 41, 45 лет и 61-летняя женщина – все они во время обстрела находились на территории своих домовладений. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания неотложной помощи".  

 
 

Детали: В результате обстрелов также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Донецкая область
"Совы" и Shadow уничтожили антидроновий расчет россиян беспилотником-камикадзе
Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: