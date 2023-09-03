В Донецкой области россияне разрушили дом, убили мужчину и ранили еще 5 человек

В результате обстрелов Донетчины в воскресенье погиб мужчина, еще пять человек получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

последствия обстрелов Донетчины 3 сентября, все фото: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "3 сентября 2023 года под вражеским огнем оккупантов оказались с. Северное г. Торецка и с. Тихоновка Краматорского района.

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В результате сокрушительных обстрелов, вероятно, из артиллерии разрушен частный дом, где проживали пожилые супруги – 84-летний хозяин погиб под завалами, а его 85-летняя жена госпитализирована с телесными повреждениями в больницу.

Кроме того, получили осколочные ранения и переломы еще четверо гражданских – трое мужчин 19, 41, 45 лет и 61-летняя женщина – все они во время обстрела находились на территории своих домовладений. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания неотложной помощи".

Детали: В результате обстрелов также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.