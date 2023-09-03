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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по оккупантам и их технике – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 18:33
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по оккупантам и их технике – Генштаб
украинский военный, фото: Эльдар Сарахман, УП

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника".

Детали: В течение суток враг нанес 1 ракетный и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток состоялось более 25 боевых столкновений.

ВИДЕО ДНЯ

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, это, в частности, Ворожба, Мезеновка, Кондратовка, Уланово Сумской области и Волчанск, Гатище, Бударки, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополя, Двуречанское, Колодязное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Северного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невельское, Карловка, Авдеевка, Северное, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Красное, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Антоновки, Николаевки, Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Николаевка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Темы: Генштабвойна
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