ВМС уничтожили российский катер в Черном море во время попытки высадки оккупантов

Бойцы военно-морских сил ВСУ в северо-западной части Черного моря уничтожили вражеский катер, ликвидировав 6 и ранив 2 оккупантов.

Источник: Военно-морские силы ВС Украины

Дословно: "В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-морских сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец".

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Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов".

Детали: В ВМС обнародовали видео операции, однако не назвали ее дату.