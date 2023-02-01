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Австрия продлила на год право на проживание для украинских беженцев

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 02:54
ФЛАГ АВСТРИИ, ФОТО PIXABAY

Парламент Австрии в понедельник большинством голосов одобрил поправки к специальному положению о перемещенных лицах, что продлевает на год право на временное проживание для беженцев из Украины - то есть до 4 марта 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За поправки к постановлению проголосовали все партии, кроме евроскептической Партии свободы (FPÖ).

Положение о перемещенных лицах было принято в марте 2022 года во исполнение директивы ЕС и изначально предоставляло право на проживание выходцам из Украины до 3 марта 2023 года. Право на проживание автоматически продлевалось бы дважды в шесть месяцев, если бы оно не было прекращено на уровне ЕС.

Поскольку в октябре 2022 года Европейская комиссия объявила, что не будет предлагать прекращение действия директивы, Австрия решила продлить действие постановления.

"Таким образом правительство хочет создать правовую определенность для тех, кого это касается, и уменьшить административное и финансовое бремя", - объясняют в парламенте Австрии и добавляют, что поправка вступит в силу через неделю после публикации.

По данным министерства внутренних дел Австрии, с 24 февраля по 31 декабря 2022 года в стране зарегистрировали почти 91 тысячу беженцев из Украины, около 66 тысяч из них до сих пор находятся в Австрии. При этом около половины украинцев, которые бежали в Австрию от войны, хотят остаться в стране навсегда.

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Темы: АвстрияУкраинабеженцы
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