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Испания предоставит Украине от 4 до 6 танков Leopard - СМИ

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 11:10

Испания предоставит Украине от 4 до 6 танков Leopard 2A4 немецкого производства, которые уже длительное время находятся на хранении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет El Pais со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 танков, которые уже десять лет хранятся в 41-й группе материально-технического обеспечения в Сарагосе.

Министерство обороны Испании сейчас ведет срочные переговоры с военной промышленностью о восстановлении танков.

Решение по количеству также будет зависеть от вклада, который сделают другие страны.

Испанские военные также проведут для украинских танкистов ускоренный курс обучения на полигоне вблизи Сарагосы. Планируется подготовить не менее 10 экипажей, а также механиков и другой персонал, обслуживающий технику.

Испания имеет второй по количеству в Европе парк танков Leopard. Больше только у Греции, которая уже заявила, что не будет предоставлять Украине танки.

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Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что по итогам первых обещаний от партнеров, Украина должна получить от 120 до 140 единиц современных западных танков.

Темы: танкиИспанияУкраина
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