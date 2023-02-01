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В Мелитополе масштабный пожар возле базы оккупантов – мэр

Ирина БалачукСреда, 1 февраля 2023, 11:43
Фото из Telegram Федорова

Утром 1 февраля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области возник масштабный пожар в районе базы российских оккупантов.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Горит-полыхает в районе вражеской базы. Сегодня утром жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар.

Густой дым валил в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу".

Детали: Мэр отметил, что взрывов утром не слышали, поэтому предположил, что оккупанты "уснули с окурком".

Информация о том, что именно произошло в Мелитополе, уточняется.

Темы: Мелитопольпожароккупация
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