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В Мелитополе масштабный пожар возле базы оккупантов – мэр

Ирина БалачукСреда, 1 февраля 2023, 10:43
В Мелитополе масштабный пожар возле базы оккупантов – мэр
Фото из Telegram Федорова

Утром 1 февраля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области возник масштабный пожар в районе базы российских оккупантов.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Горит-полыхает в районе вражеской базы. Сегодня утром жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар.

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Густой дым валил в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу".

Детали: Мэр отметил, что взрывов утром не слышали, поэтому предположил, что оккупанты "уснули с окурком".

Информация о том, что именно произошло в Мелитополе, уточняется.

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Темы: Мелитопольпожароккупация
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