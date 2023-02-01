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У Мелітополі масштабна пожежа біля бази окупантів – мер

Ірина БалачукСереда, 1 лютого 2023, 10:43
У Мелітополі масштабна пожежа біля бази окупантів – мер
Фото з Telegram Федорова

Вранці 1 лютого у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області виникла масштабна пожежа в районі бази російських окупантів.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Горить-палає в районі ворожої бази. Сьогодні зранку жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу.

Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу "Рефма", де вони розмістили свою військову базу".

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Деталі: Мер зазначив, що вибухів вранці не чули, тому припустив, що окупанти "заснули з недопалком".

Інформація про те, що саме сталося в Мелітополі, уточнюється.

Теми: Мелітопольпожежаокупація
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