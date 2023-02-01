У Мелітополі масштабна пожежа біля бази окупантів – мер

Вранці 1 лютого у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області виникла масштабна пожежа в районі бази російських окупантів.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Горить-палає в районі ворожої бази. Сьогодні зранку жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу.



Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу "Рефма", де вони розмістили свою військову базу".

Деталі: Мер зазначив, що вибухів вранці не чули, тому припустив, що окупанти "заснули з недопалком".

Інформація про те, що саме сталося в Мелітополі, уточнюється.