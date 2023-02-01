К приезду Путина в Волгограде открыли бюст Сталина
Среда, 1 февраля 2023, 13:28
Накануне приезда в Волгоград президента страны-агрессора Владимира Путина, в городе торжественно открыли бюст Иосифу Сталину.
Источник: "Meduza"
Дословно: "Возле музея-панорамы "Сталинградская битва" сегодня появились бронзовые бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского".
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Детали: Путина ждут в городе 2 февраля. В программе мероприятий - возложение венков, встреча с общественностью, выступление на концерте.
Что предшествовало:
- 31 января на всех основных въездах в город дорожные знаки "Волгоград" временно были заменены на знаки "Сталинград".
- По данным местных изданий, в городе в рамках праздничных мероприятий также ожидают визит основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова.
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