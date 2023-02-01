К приезду Путина в Волгограде открыли бюст Сталина

Накануне приезда в Волгоград президента страны-агрессора Владимира Путина, в городе торжественно открыли бюст Иосифу Сталину.

Источник: "Meduza"

Дословно: "Возле музея-панорамы "Сталинградская битва" сегодня появились бронзовые бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского".

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Детали: Путина ждут в городе 2 февраля. В программе мероприятий - возложение венков, встреча с общественностью, выступление на концерте.

Что предшествовало:

31 января на всех основных въездах в город дорожные знаки "Волгоград" временно были заменены на знаки "Сталинград".

По данным местных изданий, в городе в рамках праздничных мероприятий также ожидают визит основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова.