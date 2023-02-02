Нетаньяху "изучает" возможность передачи "Железного купола" Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос об оказании Украине военной помощи, включая израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол".

Источник: Биньямин Нетаньяху в интервью CNN, "The Kyiv Independent"

Прямая речь: "Ну, я, конечно, изучаю это (возможность отправки Израилем "Железного купола" в Украину – ред.)".

Детали: Нетаньяху также заявил, что рассмотрит возможность посредничества между Украиной и Россией, если об этом попросят обе страны и Вашингтон.

"Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не буду вмешиваться", – сказал Нетаньяху, добавив, что посредничество требует "правильного времени и правильных обстоятельств".

В марте Украина попросила предшественника Нетаньяху Нафтали Беннета выступить посредником в переговорах с Россией, но дипломатические усилия не дали никаких результатов.

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