Нетаньяху "изучает" возможность передачи "Железного купола" Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос об оказании Украине военной помощи, включая израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол".
Источник: Биньямин Нетаньяху в интервью CNN, "The Kyiv Independent"
Прямая речь: "Ну, я, конечно, изучаю это (возможность отправки Израилем "Железного купола" в Украину – ред.)".
Детали: Нетаньяху также заявил, что рассмотрит возможность посредничества между Украиной и Россией, если об этом попросят обе страны и Вашингтон.
"Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не буду вмешиваться", – сказал Нетаньяху, добавив, что посредничество требует "правильного времени и правильных обстоятельств".
В марте Украина попросила предшественника Нетаньяху Нафтали Беннета выступить посредником в переговорах с Россией, но дипломатические усилия не дали никаких результатов.
Предыстория:
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь, но израильское правительство подверглось резкой критике за отказ отправить оружие в Украину.
- В июне 2022 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призывал продать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" и утверждал, что США не будут возражать против этого. Израиль не соглашался.
- Министр обороны Алексей Резников говорил, что вместо "Железного купола" Украине нужна своя система противовоздушной и противоракетной обороны.
- По данным издания Axios, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский в конце декабря вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.
- 28-29 января неопознанные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Иране, союзнике России, который поставляет боевые беспилотники в Москву. Западные СМИ сообщили, что нападение организовал Израиль, который не комментирует это.