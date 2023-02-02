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Нетаньяху "изучает" возможность передачи "Железного купола" Украине

Елена РощинаЧетверг, 2 февраля 2023, 00:33
Биньямин Нетаньяху, фото AFP via Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос об оказании Украине военной помощи, включая израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол".

Источник: Биньямин Нетаньяху в интервью CNN, "The Kyiv Independent"

Прямая речь: "Ну, я, конечно, изучаю это (возможность отправки Израилем "Железного купола" в Украину – ред.)".

Детали: Нетаньяху также заявил, что рассмотрит возможность посредничества между Украиной и Россией, если об этом попросят обе страны и Вашингтон.

"Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не буду вмешиваться", – сказал Нетаньяху, добавив, что посредничество требует "правильного времени и правильных обстоятельств".

В марте Украина попросила предшественника Нетаньяху Нафтали Беннета выступить посредником в переговорах с Россией, но дипломатические усилия не дали никаких результатов.

Предыстория:

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  • С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь, но израильское правительство подверглось резкой критике за отказ отправить оружие в Украину.
  • В июне 2022 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призывал продать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" и утверждал, что США не будут возражать против этого. Израиль не соглашался.
  • Министр обороны Алексей Резников говорил, что вместо "Железного купола" Украине нужна своя система противовоздушной и противоракетной обороны.
  • По данным издания Axios, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский в конце декабря вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.
  • 28-29 января неопознанные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Иране, союзнике России, который поставляет боевые беспилотники в Москву. Западные СМИ сообщили, что нападение организовал Израиль, который не комментирует это.

Темы: ИзраильПВОпомощь Украиневойна
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