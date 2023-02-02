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В Севастополе произошел пожар в бытовках строителей "Тавриды": 8 погибших

Ирина БалачукЧетверг, 2 февраля 2023, 11:11
Фото МЧС РФ

Во временно оккупированном Севастополе произошел пожар в бытовках для строителей трассы "Таврида", в результате чего погибли 8 человек.

Источник: МЧС России в Telegram

Дословно МЧС РФ: "Пожар в строительном модуле под Севастополем полностью ликвидирован, разбор конструкций завершен.

В результате пожара погибло 8 человек, 2 пострадали".

Детали: Отмечается, что пожаре в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная произошел около 2 часов ночи. 

 
Фото МЧС РФ

Площадь горения составляла 200 кв.метров.

Темы: Севастопольпожаржертвы
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