В Севастополе произошел пожар в бытовках строителей "Тавриды": 8 погибших

Во временно оккупированном Севастополе произошел пожар в бытовках для строителей трассы "Таврида", в результате чего погибли 8 человек.

Источник: МЧС России в Telegram

Дословно МЧС РФ: "Пожар в строительном модуле под Севастополем полностью ликвидирован, разбор конструкций завершен.

В результате пожара погибло 8 человек, 2 пострадали".

Детали: Отмечается, что пожаре в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная произошел около 2 часов ночи.

Фото МЧС РФ

Площадь горения составляла 200 кв.метров.