В Севастополе произошел пожар в бытовках строителей "Тавриды": 8 погибших
Четверг, 2 февраля 2023, 11:11
Во временно оккупированном Севастополе произошел пожар в бытовках для строителей трассы "Таврида", в результате чего погибли 8 человек.
Источник: МЧС России в Telegram
Дословно МЧС РФ: "Пожар в строительном модуле под Севастополем полностью ликвидирован, разбор конструкций завершен.
В результате пожара погибло 8 человек, 2 пострадали".
Детали: Отмечается, что пожаре в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная произошел около 2 часов ночи.
Площадь горения составляла 200 кв.метров.