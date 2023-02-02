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У Севастополі сталася пожежа в побутівках будівельників "Тавриди": 8 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 2 лютого 2023, 11:11
Фото МНС РФ

У тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа в побутівках для будівельників траси "Таврида", унаслідок чого загинуло 8 осіб.

Джерело: МНС Росії в Telegram

Дослівно МНС РФ: "Пожежа в будівельному модулі під Севастополем повністю ліквідована, розбір конструкцій завершений.

Внаслідок пожежі загинуло 8 осіб, 2 постраждали". 

Деталі: Зазначається, що пожежа у двоповерховому житловому будівельному модулі на вулиці Нафтова сталася близько 2 години ночі. 

 
Фото МНС РФ

Площа горіння становила 200 кв.метрів.

Теми: Севастопольпожежажертви
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