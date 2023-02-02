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"Укроборонпром" показал новые осколочные 82-мм мины на передовой

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 15:38
Укроборонпром показал новые осколочные 82-мм мины на передовой
Бойцы испытывают мины 82 калибра, архивное фото "Укроборонопрома"

Защитники Украины на передовой получили украинские осколочные артиллерийские мины на 82 мм, которые могут поражать врага на расстоянии до 4500 метров.

Источник: государственный концерн "Укроборонпром", сайт "Мілітарний"

Дословно Укроборонпром: "Наши ребята на передовой получили очередную доставку – артиллерийские осколочные 82-мм мины производства Укроборонпрома. Пожалуй, это одна из лучших "распаковок", которую нам приходилось видеть. Продолжение следует".

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Детали: "Укроборонпром" показал видео, как бойцы открывают ящик с боеприпасами и снаряжают минами калибра 82 мм кассету к автоматическому миномету 2Б9 "Василек".

В январе этого года "Укроборонпром" сообщил, что за границей началось изготовление 82-мм осколочных мин. Серийное производство налажено на мощностях одной из стран-членов НАТО.

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Производитель заявлял, что боеприпасы усовершенствованы. "Укроборонпром" сообщил, что во время испытаний количество смертоносных осколков, зафиксированных на щитах мишеней и на площадке мишеневой обстановки, было в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина.

По стандарту при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 единиц, на расстоянии 10 метров – 70, а на расстоянии 15 метров – 41 единица.

"В боеприпасах, усовершенствованных специалистами предприятий "Укроборонпрома", - это 460, 140 и 69 осколков соответственно", – рассказывают представители концерна.

Темы: Укроборонпроморужиепроизводствовойна
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