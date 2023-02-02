Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укроборонпром" показал новые осколочные 82-мм мины на передовой

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 16:38
Бойцы испытывают мины 82 калибра, архивное фото "Укроборонопрома"

Защитники Украины на передовой получили украинские осколочные артиллерийские мины на 82 мм, которые могут поражать врага на расстоянии до 4500 метров.

Источник: государственный концерн "Укроборонпром", сайт "Мілітарний"

Дословно Укроборонпром: "Наши ребята на передовой получили очередную доставку – артиллерийские осколочные 82-мм мины производства Укроборонпрома. Пожалуй, это одна из лучших "распаковок", которую нам приходилось видеть. Продолжение следует".

Детали: "Укроборонпром" показал видео, как бойцы открывают ящик с боеприпасами и снаряжают минами калибра 82 мм кассету к автоматическому миномету 2Б9 "Василек".

В январе этого года "Укроборонпром" сообщил, что за границей началось изготовление 82-мм осколочных мин. Серийное производство налажено на мощностях одной из стран-членов НАТО.

Производитель заявлял, что боеприпасы усовершенствованы. "Укроборонпром" сообщил, что во время испытаний количество смертоносных осколков, зафиксированных на щитах мишеней и на площадке мишеневой обстановки, было в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина.

ВИДЕО ДНЯ

По стандарту при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 единиц, на расстоянии 10 метров – 70, а на расстоянии 15 метров – 41 единица.

"В боеприпасах, усовершенствованных специалистами предприятий "Укроборонпрома", - это 460, 140 и 69 осколков соответственно", – рассказывают представители концерна.

Темы: Укроборонпроморужиепроизводствовойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Официально: ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ

фотоМинобороны Британии показало, как ВСУ осваивают управление Challenger 2

Международный союз велосипедистов поддерживает возвращение на турниры россиян, а украинцам выделил кредит

фото, видеоНовый обмен пленными: Украина вернула еще 116 человек

обновлено от 09:10Субботнее утро началось с двухчасовой воздушной тревоги по всей Украине

Одесса и пригород без света: вторая за сутки масштабная авария на подстанции

Все новости...
Укроборонпром
СБУ задержала работника "Укроборонпрома": корректировал обстрелы Киева и сливал разведданные
Чиновников компании Укроборонпрома подозревают в закупке некачественного оборудования для армии
Украинский ударный беспилотник прошел ряд испытаний – Укроборонпром
Последние новости
15:31
В ОП ответили Медведеву: Украина может освобождать Крым любыми инструментами
15:20
Ситуация в Одессе: Премьер создал круглосуточный штаб, в город направили генераторы
15:10
видеоПовар, сбивающий "Шахиды", рассказал о жизни на линии фронта
14:59
фото"Крышевание" борделей в Киеве: арестовали одного из руководителей Департамента миграционной полиции
14:47
Официально: ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ
14:32
Суд разрешил Meta приобрести VR-фирму Within, не найдя признаков возможного монополизма
14:21
фотоМинобороны Британии показало, как ВСУ осваивают управление Challenger 2
14:10
Премьер Португалии подтвердил намерения отправить Украине танки Leopard 2
13:48
Международный союз велосипедистов поддерживает возвращение на турниры россиян, а украинцам выделил кредит
13:31
В Германии приостанавливали железнодорожное движение из-за бомбы времен Второй мировой
Все новости...