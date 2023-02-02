"Укроборонпром" показал новые осколочные 82-мм мины на передовой

Защитники Украины на передовой получили украинские осколочные артиллерийские мины на 82 мм, которые могут поражать врага на расстоянии до 4500 метров.

Источник: государственный концерн "Укроборонпром", сайт "Мілітарний"

Дословно Укроборонпром: "Наши ребята на передовой получили очередную доставку – артиллерийские осколочные 82-мм мины производства Укроборонпрома. Пожалуй, это одна из лучших "распаковок", которую нам приходилось видеть. Продолжение следует".

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Детали: "Укроборонпром" показал видео, как бойцы открывают ящик с боеприпасами и снаряжают минами калибра 82 мм кассету к автоматическому миномету 2Б9 "Василек".

В январе этого года "Укроборонпром" сообщил, что за границей началось изготовление 82-мм осколочных мин. Серийное производство налажено на мощностях одной из стран-членов НАТО.

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Производитель заявлял, что боеприпасы усовершенствованы. "Укроборонпром" сообщил, что во время испытаний количество смертоносных осколков, зафиксированных на щитах мишеней и на площадке мишеневой обстановки, было в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина.

По стандарту при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 единиц, на расстоянии 10 метров – 70, а на расстоянии 15 метров – 41 единица.

"В боеприпасах, усовершенствованных специалистами предприятий "Укроборонпрома", - это 460, 140 и 69 осколков соответственно", – рассказывают представители концерна.