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Третий день подряд в 12 областях минируют школы и торговые центры

Четверг, 13 января 2022, 16:05

В полицию третьи сутки поступают вызовы о ложном "минировании" торгово-развлекательных центров и школ в разных городах Украины.

Источник: сообщения местных управлений Нацполиции

Детали: Утром в 9:16 на электронную почту полиции Хмельницкого поступило сообщение о заложенной "взрывчатке" в школе №6. Из-за инцидента эвакуировали 680 человек.

Полицейские в результате проверки помещений школы и близлежащих территорий не обнаружили взрывчатку.

В Бердянске в Запорожской области в 8:50 также поступил эмейл о "минировании" 16 школ города, из-за чего эвакуировали учащихся и педагогов.

Впоследствии стало известно о минировании школ в двух районах Кривого Рога. Местные журналисты узнали, что учителя просили родителей оставить детей дома, поскольку в школах работали взрывотехники.

Также в разное время полицейские получили сообщение о взрывчатке во всех школах Харькова. В большинстве из них эвакуировали учеников и учителей.

Анонимные е-мейлы о "заминировании" торгово-развлекательных центров поступили полиции в Херсоне, Черкассах, Одессе, Житомире, Кропивницком, Полтаве, Виннице, Николаеве и Луганской области. Во всех городах полицейские проводили эвакуацию посетителей и персонала для проведения проверки.

Наряд полицейских возле заминированной школы №6 в Хмельницком
Наряд полицейских возле заминированной школы №6 в Хмельницком
Фото: ГУ НП в Хмельницкой области
Взрывотехники проверяют магазины в ТРЦ в Луганской области
Взрывотехники проверяют магазины в ТРЦ в Луганской области
Фото: ГУ НП в Луганской области
 
Фото: пресс-служба Нацполиции

Предыстория: 

  • 12 января глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что за сутки полиции поступила информация о "ложном" минировании около 600 объектов в 9 регионах Украины.
  • Полицию сообщили о минировании международных аэропортов "Борисполь" и "Киев" им. И. Сикорского. Полицейские не нашли опасные вещества или взрывчатку.
  • Утром 12 января пришел вызов о минировании всех школ Львова и Черкасс. Затем в Киеве "взрывчатку" искали на центральных станциях метрополитена. Никаких подозрительных предметов или взрывоопасных веществ не обнаружили.
  • 11 января подобным образом "заминировали" все школы Киева. После проверки в полиции не подтвердили достоверность сообщения.
  • На Рождество 7 января в Киеве "минировали" Центральный железнодорожный вокзал и около десятка торгово-развлекательных центров. Тогда со всех указанных мест были эвакуированы несколько сотен посетителей.
  • 25 декабря киевскую полицию сообщили о "заложенной взрывчатке" на мосту Патона и в двух крупных торгово-развлекательных центрах "Блокбастер" и River Mall.

Украинская правда
Темы: полицияпранкердетиХарьковКривой Рог


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