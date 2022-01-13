Третий день подряд в 12 областях минируют школы и торговые центры

В полицию третьи сутки поступают вызовы о ложном "минировании" торгово-развлекательных центров и школ в разных городах Украины.

Источник: сообщения местных управлений Нацполиции

Детали: Утром в 9:16 на электронную почту полиции Хмельницкого поступило сообщение о заложенной "взрывчатке" в школе №6. Из-за инцидента эвакуировали 680 человек.

Полицейские в результате проверки помещений школы и близлежащих территорий не обнаружили взрывчатку.

В Бердянске в Запорожской области в 8:50 также поступил эмейл о "минировании" 16 школ города, из-за чего эвакуировали учащихся и педагогов.

Впоследствии стало известно о минировании школ в двух районах Кривого Рога. Местные журналисты узнали, что учителя просили родителей оставить детей дома, поскольку в школах работали взрывотехники.

Также в разное время полицейские получили сообщение о взрывчатке во всех школах Харькова. В большинстве из них эвакуировали учеников и учителей.

Анонимные е-мейлы о "заминировании" торгово-развлекательных центров поступили полиции в Херсоне, Черкассах, Одессе, Житомире, Кропивницком, Полтаве, Виннице, Николаеве и Луганской области. Во всех городах полицейские проводили эвакуацию посетителей и персонала для проведения проверки.

Наряд полицейских возле заминированной школы №6 в Хмельницком Фото: ГУ НП в Хмельницкой области

Взрывотехники проверяют магазины в ТРЦ в Луганской области Фото: ГУ НП в Луганской области

Фото: пресс-служба Нацполиции

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