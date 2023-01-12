Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Съезд судей избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия: кто они

Елена Рощина, Станислав ПогориловЧетверг, 12 января 2023, 14:22
Съезд судей избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия: кто они
Съезд судей Украины избрал еще двух членов ВСП, фото Совета судей Украины

Делегаты ХІХ внеочередного съезда судей Украины избрали всех 8 членов Высшего совета правосудия по квоте от судейского сообщества.

Источник: Совет судей Украины, "ЦПК"

Детали: Последним представителем в ВСП от съезда судей стал Сергей Бурлаков, которого избрали по итогам повторного тура тайного голосования. 

Реклама:

Перед тем были объявлены избранными Татьяна Бондаренко и Елена Ковбий, а накануне еще 5 судей.

Таким образом, ХІХ внеочередной съезд судей Украины избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия, что позволит возобновить работу органа судейского самоуправления, разблокировать целый ряд процессов в судебной власти, связанных с работой судов и кадровыми вопросами, а также продолжить реализацию задач, связанных с судебной реформой.

Членами Высшего совета правосудия от съезда судей Украины стали:

ВИДЕО ДНЯ
  • Котелевец Алла Викторовна - судья Харьковского апелляционного суда;
  • Усик Григорий Иванович - судья Кассационного гражданского суда в составе ВС;
  • Сасевич Александр Михайлович - судья Львовского окружного административного суда;
  • Бокова Юлия Валерьевна - судья Хозяйственного суда Донецкой области;
  • Попикова Ольга Владимировна - судья Северного апелляционного хозяйственного суда;
  • Бондаренко Татьяна Знаменовна - судья Николаевского апелляционного суда;
  • Ковбий Елена Васильевна - судья Херсонского окружного административного суда;
  • Бурлаков Сергей Юрьевич - судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Все новоизбранные члены ВСП приняли присягу и будут работать в органе судейского управления ближайшие 4 года.

По данным "ЦПК", к 7 избранным членам Высшего совета правосудия есть вопросы.

В частности, судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец в свое время при рассмотрении дела о ДТП не учла результаты судмедэкспертизы, а впоследствии уменьшила компенсации пострадавшему. За такие действия ее должны были уволить еще в 2012 году.

Судья Кассационного гражданского суда в составе Сергей Бурлаков и судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова посещали оккупированный Крым.

Кроме того, по данным "ЦПК", Бурлаков был тесно связан с семьей бизнесмена Александра Фельдмана, депутата от запрещенной ОПЗЖ.

Сообщается, что судья Николаевского апелляционного суда Татьяна Бондаренко могла принимать решения не на рабочем месте и скрывать факты нарушения ПДД.

По данным "ЦПК", судья имеет связи с Россией и проблемы с декларированием. В частности, она занижала стоимость двух своих Lexus и скрывала факты админнарушений при управлении авто.

Кроме того, ее брат - гражданин России, а сестра периодически посещает страну-агрессора.

Также судья Северного апелляционного хозяйственного суда Ольга Попикова на протяжении нескольких лет не декларировала имеющуюся у нее недвижимость.

Есть вопросы и к судье Львовского окружного административного суда Александру Сасевичу и судье Кассационного гражданского суда в составе ВС Григорию Усику относительно сделок с имуществом, чтобы избежать вопросов относительно собственного состояния.

Почему это важно: Избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институциональную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВСП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа.

Послы стран группы G7 в Киеве ожидали этих назначений. Начало работы ВСП является важным шагом в судебной реформе Украины на ее пути к европейской интеграции.

Предыстория:

  • 22 февраля 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу
  • 27 мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале.
  • 23 июля президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.
  • 15 августа 2022 года Верховная Рада избрала членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза.

Читайте также: Парализованная Фемида: почему судьи должны назначить восемь членов Высшего совета правосудия?

В шаге от ВСП: судейская мафия идет ва-банк, чтобы остановить судебную реформу

УП, обновлено от 14:12
Темы: ВСП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ВСП
Высший совет правосудия избрал новую ВККС, выполнив одну из кандидатских задач для Украины
Князев заявил, что хранил чужие деньги. ВСП согласился на его арест
Судья ОАСК Аблов пытается уйти в отставку с пожизненными выплатами – ЦПК
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: