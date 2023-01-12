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Съезд судей избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия: кто они

Елена Рощина, Станислав ПогориловЧетверг, 12 января 2023, 15:22
Съезд судей Украины избрал еще двух членов ВСП, фото Совета судей Украины

Делегаты ХІХ внеочередного съезда судей Украины избрали всех 8 членов ВСП по квоте от судейского сообщества.

Источник: Совет судей Украины, "ЦПК"

Детали: Последним представителем в ВСП от съезда судей стал Сергей Бурлаков, которого избрали по итогам повторного тура тайного голосования. 

Перед тем были объявлены избранными Татьяна Бондаренко и Елена Ковбий, а накануне еще 5 судей.

Таким образом, ХІХ внеочередной съезд судей Украины избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия, что позволит возобновить работу органа судейского самоуправления, разблокировать целый ряд процессов в судебной власти, связанных с работой судов и кадровыми вопросами, а также продолжить реализацию задач, связанных с судебной реформой.

Членами Высшего совета правосудия от съезда судей Украины стали:

  • Котелевец Алла Викторовна - судья Харьковского апелляционного суда;
  • Усик Григорий Иванович - судья Кассационного гражданского суда в составе ВС;
  • Сасевич Александр Михайлович - судья Львовского окружного административного суда;
  • Бокова Юлия Валерьевна - судья Хозяйственного суда Донецкой области;
  • Попикова Ольга Владимировна - судья Северного апелляционного хозяйственного суда;
  • Бондаренко Татьяна Знаменовна - судья Николаевского апелляционного суда;
  • Ковбий Елена Васильевна - судья Херсонского окружного административного суда;
  • Бурлаков Сергей Юрьевич - судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Все новоизбранные члены ВСП приняли присягу и будут работать в органе судейского управления ближайшие 4 года.

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По данным "ЦПК", к 7 избранным членам Высшего совета правосудия есть вопросы.

В частности, судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец в свое время при рассмотрении дела о ДТП не учла результаты судмедэкспертизы, а впоследствии уменьшила компенсации пострадавшему. За такие действия ее должны были уволить еще в 2012 году.

Судья Кассационного гражданского суда в составе Сергей Бурлаков и судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова посещали оккупированный Крым.

Кроме того, по данным "ЦПК", Бурлаков был тесно связан с семьей бизнесмена Александра Фельдмана, депутата от запрещенной ОПЗЖ.

Сообщается, что судья Николаевского апелляционного суда Татьяна Бондаренко могла принимать решения не на рабочем месте и скрывать факты нарушения ПДД.

По данным "ЦПК", судья имеет связи с Россией и проблемы с декларированием. В частности, она занижала стоимость двух своих Lexus и скрывала факты админнарушений при управлении авто.

Кроме того, ее брат - гражданин России, а сестра периодически посещает страну-агрессора.

Также судья Северного апелляционного хозяйственного суда Ольга Попикова на протяжении нескольких лет не декларировала имеющуюся у нее недвижимость.

Есть вопросы и к судье Львовского окружного административного суда Александру Сасевичу и судье Кассационного гражданского суда в составе ВС Григорию Усику относительно сделок с имуществом, чтобы избежать вопросов относительно собственного состояния.

Почему это важно: Избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институциональную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВСП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа.

Послы стран группы G7 в Киеве ожидали этих назначений. Начало работы ВСП является важным шагом в судебной реформе Украины на ее пути к европейской интеграции.

Предыстория:

  • 22 февраля 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу
  • 27 мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале.
  • 23 июля президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.
  • 15 августа 2022 года Верховная Рада избрала членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза.

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УП, обновлено от 14:12
Темы: ВСП
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