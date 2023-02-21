Заявления Минобороны РФ – плевок в сторону "Вагнера": у Пригожина обостряется конфликт с Шойгу и Ко

Владелец карманной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российское Минобороны врет обществу, заявляя, что оккупанты имеют боеприпасы на Бахмутском направлении. Пригожин жалуется, что наемники "Вагнера" недополучают 80% боеприпасов.

Источник: заявление Пригожина, которое публикует его пресс-служба, Минобороны РФ

Детали: Российское Минобороны ответило на обвинения Пригожина о снарядном голоде и препятствиях, которые создает российское военное ведомство по поставкам боеприпасов бойцам ЧВК "Вагнер".

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В российском министерстве также заявили, что таким образом Пригожин пытается расколоть взаимодействие между российскими подразделениями, а это играет на пользу украинцам.

Дословно Минобороны РФ: "Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности.

Только с 18 по 20 февраля "добровольцам" штурмовых отрядов было поставлено:

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1660 реактивных снарядов к системам залпового огня

10171 боеприпас для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов

980 боеприпасов для танков".

Детали: В ответ главарь наемников заявил, что "вагнеровцы" недополучают 80% боеприпасов. Также, по его словам, на Бахмутском направлении есть только его боевики и больше никаких "добровольцев".

По его словам, Минобороны РФ не поставило "вагнеровцам" даже саперных лопат.

Прямая речь Пригожина: "ЧВК "Вагнера" недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач, поэтому заявление Министерства обороны (РФ) является не чем иным, как просто плевок в сторону ЧВК Вагнера с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые совершают подвиг в Бахмуте…

Что касается других добровольческих подразделений, в Бахмуте их нет, есть "ЧВК Вагнера"... Боеприпасов нет. Саперные лопатки, да будет вам известно, господа руководство Министерства обороны Российской Федерации, до сих пор не поставлены...



Если будете давать боеприпасы – давайте. А не рассказывайте это в СМИ народу России, обманывая его при этом.

В отличие от Минобороны и его заявлений готов все документы, включая поданные заявки и полученное количество, предоставить военной прокуратуре и контрразведке по вашему выбору".

Что было раньше: 20 февраля Пригожин обвинил российское военное руководство в том, что "вагнеровцам" не дают боеприпасы, которые есть в наличии на складах.

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