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Заявления Минобороны РФ – плевок в сторону "Вагнера": у Пригожина обостряется конфликт с Шойгу и Ко

Алена МазуренкоВторник, 21 февраля 2023, 22:51
Заявления Минобороны РФ – плевок в сторону Вагнера: у Пригожина обостряется конфликт с Шойгу и Ко
ОСНОВАТЕЛЬ "ЧВК ВАГНЕР" ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Владелец карманной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российское Минобороны врет обществу, заявляя, что оккупанты имеют боеприпасы на Бахмутском направлении. Пригожин жалуется, что наемники "Вагнера" недополучают 80% боеприпасов.

Источник: заявление Пригожина, которое публикует его пресс-служба, Минобороны РФ

Детали: Российское Минобороны ответило на обвинения Пригожина о снарядном голоде и препятствиях, которые создает российское военное ведомство по поставкам боеприпасов бойцам ЧВК "Вагнер".

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В российском министерстве также заявили, что таким образом Пригожин пытается расколоть взаимодействие между российскими подразделениями, а это играет на пользу украинцам.

Дословно Минобороны РФ: "Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности.

Только с 18 по 20 февраля "добровольцам" штурмовых отрядов было поставлено:

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  • 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня
  • 10171 боеприпас для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов
  • 980 боеприпасов для танков".

Детали: В ответ главарь наемников заявил, что "вагнеровцы" недополучают 80% боеприпасов. Также, по его словам, на Бахмутском направлении есть только его боевики и больше никаких "добровольцев".

По его словам, Минобороны РФ не поставило "вагнеровцам" даже саперных лопат.

Прямая речь Пригожина: "ЧВК "Вагнера" недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач, поэтому заявление Министерства обороны (РФ) является не чем иным, как просто плевок в сторону ЧВК Вагнера с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые совершают подвиг в Бахмуте…

Что касается других добровольческих подразделений, в Бахмуте их нет, есть "ЧВК Вагнера"... Боеприпасов нет. Саперные лопатки, да будет вам известно, господа руководство Министерства обороны Российской Федерации, до сих пор не поставлены...

Если будете давать боеприпасы – давайте. А не рассказывайте это в СМИ народу России, обманывая его при этом.

В отличие от Минобороны и его заявлений готов все документы, включая поданные заявки и полученное количество, предоставить военной прокуратуре и контрразведке по вашему выбору".

Что было раньше: 20 февраля Пригожин обвинил российское военное руководство в том, что "вагнеровцам" не дают боеприпасы, которые есть в наличии на складах.

Предыстория:

  • 9 февраля Пригожин без объяснения причин заявил, что набор заключенных в признанную преступной ЧВК полностью прекращен.
  • Пригожин назвал три основные причины, почему он был полностью отстранен от вербовки заключенных российских колоний. Одна из причин - противодействие военного руководства.
  • Лидер Чечни Рамзан Кадыров, похоже, отклонил предложение Пригожина присоединиться к новой информационной кампании против Министерства обороны России, убеждены аналитики Института изучения войны.

Темы: ВагнерПригожинРосcияМинобороны
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