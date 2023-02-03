В Энергодаре взорвали авто с коллаборантом из рядов "МВД"

В оккупированном Энергодаре Запорожской области утром 3 февраля взорвался автомобиль, оккупационные власти называют это "терактом", в результате которого погиб "работник МВД".

Источник: коллаборант, представитель оккупационной "администрации" Владимир Рогов в Telegram, РИА Мелитополь

Прямая речь Рогова: "Около 07:50 в городе энергетиков прозвучал громкий взрыв (...). Что стало причиной взрыва в Энергодаре? Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля.

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По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек. На месте взрыва работают сотрудники МЧС и силовых структур".

Детали: В результате взрыва убит сотрудник МВД, сообщил позже Рогов.

По словам коллаборанта, "сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа", а также была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом со взорванным авто.

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Пожар уже потушили. Взрывотехники проверяют наличие взрывчатки во избежание повторного взрыва.

По данным РИА Мелитополь, предварительно: сработало взрывное устройство.

По сообщению местных ТГ каналов, машина принадлежала коллаборанту из полиции Евгению Кузьмину.