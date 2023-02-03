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Берлин планирует разрешить передачу Украине десятков танков Leopard 1 с промышленных складов

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 10:00

Немецкое правительство планирует одобрить передачу Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1 непосредственно со складов производителя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на правительственные круги сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

По информации из правительственных кругов, официального разрешения еще не было предоставлено.

Отмечается, что компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хотят подготовить десятки танков Leopard 1 и могли бы поставить их в Украину для борьбы с Россией. Однако, согласно сообщению, пока что существуют проблемы с закупкой боеприпасов.

Бразильская газета Folha de S. Paulo сообщила на прошлой неделе, что Бразилия отклонила немецкий запрос на продажу танковых боеприпасов. Говорят, что речь шла о боеприпасах для танков Leopard. Кроме зенитных танков Gepard, Бразилия также имеет на вооружении основные боевые танки Leopard 1 немецкого производства.

На прошлой неделе федеральное правительство уже приняло решение о передаче Украине 14 боевых танков Leopard со складов Бундесвера. Кроме того, оно разрешило другим странам поставлять такие танки немецкого производства. По данным Rheinmetall, компания может поставить в общей сложности 139 танков Leopard типа 1 и 2. Об этом на прошлой неделе сообщил представитель компании в интервью редакционной сети "Немецкая волна".

Чуть меньше чем за год компания может поставить 22 боевых танка Leopard 2 из собственных запасов. Однако неясно, когда будут готовы еще 88 машин Leopard 1 из этой группы вооружений. 29 танков федерального правительства, которые предназначены для схемы кольцевого обмена, должны быть готовы весной.

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Как сообщалось, ведущие политики в Швейцарии призывают продать почти 100 законсервированных танков Leopard 2 за символическую плату Польше, Словакии и Чехии вместо танков, которые их правительства планируют отправить в Украину.

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Темы: Германиятанкипомощь Украиневойна
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