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Берлин планирует разрешить передачу Украине десятков танков Leopard 1 с промышленных складов

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 09:00

Немецкое правительство планирует одобрить передачу Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1 непосредственно со складов производителя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на правительственные круги сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

По информации из правительственных кругов, официального разрешения еще не было предоставлено.

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Отмечается, что компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хотят подготовить десятки танков Leopard 1 и могли бы поставить их в Украину для борьбы с Россией. Однако, согласно сообщению, пока что существуют проблемы с закупкой боеприпасов.

Бразильская газета Folha de S. Paulo сообщила на прошлой неделе, что Бразилия отклонила немецкий запрос на продажу танковых боеприпасов. Говорят, что речь шла о боеприпасах для танков Leopard. Кроме зенитных танков Gepard, Бразилия также имеет на вооружении основные боевые танки Leopard 1 немецкого производства.

На прошлой неделе федеральное правительство уже приняло решение о передаче Украине 14 боевых танков Leopard со складов Бундесвера. Кроме того, оно разрешило другим странам поставлять такие танки немецкого производства. По данным Rheinmetall, компания может поставить в общей сложности 139 танков Leopard типа 1 и 2. Об этом на прошлой неделе сообщил представитель компании в интервью редакционной сети "Немецкая волна".

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Чуть меньше чем за год компания может поставить 22 боевых танка Leopard 2 из собственных запасов. Однако неясно, когда будут готовы еще 88 машин Leopard 1 из этой группы вооружений. 29 танков федерального правительства, которые предназначены для схемы кольцевого обмена, должны быть готовы весной.

Как сообщалось, ведущие политики в Швейцарии призывают продать почти 100 законсервированных танков Leopard 2 за символическую плату Польше, Словакии и Чехии вместо танков, которые их правительства планируют отправить в Украину.

Темы: Германиятанкипомощь Украиневойна
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