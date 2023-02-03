ЕС согласился предоставить Украине оценку, что ускорит переговоры о вступлении

Одним из итогов саммита Украина-ЕС стало согласие Брюсселя предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев, полученных со статусом кандидата.

Об этом говорится в итоговом документе саммита, комментированный перевод которого публикует "Европейская правда".

Ранее ЕС настаивал, что оценка, которая будет предоставлена Украине, появится только осенью; в частности, об этом заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объясняя, что весной комиссия подготовит только "устный отчет для стран-членов ЕС".

Между тем, не имея официального документа от ЕС с оценкой выполнения и описанием проблем, Украина не может выполнить "работу над ошибками" по реализации семи критериев. Это в свою очередь грозило тем, что переговоры о членстве не могли начаться в 2023 году. Между тем 2024 будет годом смены состава Еврокомиссии.

Впрочем, обнародованное решение саммита решает эту проблему: ЕС согласился положить "устный отчет" на бумагу и официально передать Украине.

"Мы принимаем во внимание намерение Комиссии предоставить обновленную информацию весной 2023 года, которая также будет передана Украине по соответствующим каналам", - говорится в документе.

Владимир Зеленский также заявил об ожиданиях по поводу начала переговоров о членстве.

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"Начать переговоры о членстве в 2023 году - это наша цель", - подчеркнул он.

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