В Украину вернули еще двух детей, депортированных в Россию

В Украину вернули еще двух детей, незаконно вывезенных в Россию, их взяли под опеку старшая сестра.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "Девочек тринадцати и пятнадцати лет взяла под опеку и забрала домой их старшая сестра. Семья сейчас находится на Волыни.

Реклама:

Двое младших сестер вместе с мамой были депортированы из Луганской области в Рязань. В России мама умерла, и дети попали в приют.

В Минреинтеграции обратилась их старшая сестра, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область. Все вместе прошли путь от оформления опеки над девочками до их возвращения на Родину".

Детали: В министерстве добавили, что работа по возвращению девушек продолжалась около полутора месяцев.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Недавно в Украину удалось вернуть 16 детей 7-16 лет с Херсонщины, которых оккупанты депортировали в Россию и оккупированный Крым якобы в лагеря "на отдых".