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В Украину вернули еще двух детей, депортированных в Россию

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 18:01
В Украину вернули еще двух детей, депортированных в Россию
возвращенные в Украину девушки, фото Минреинтеграции

В Украину вернули еще двух детей, незаконно вывезенных в Россию, их взяли под опеку старшая сестра.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "Девочек тринадцати и пятнадцати лет взяла под опеку и забрала домой их старшая сестра. Семья сейчас находится на Волыни.

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Двое младших сестер вместе с мамой были депортированы из Луганской области в Рязань. В России мама умерла, и дети попали в приют.

В Минреинтеграции обратилась их старшая сестра, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область. Все вместе прошли путь от оформления опеки над девочками до их возвращения на Родину".

Детали: В министерстве добавили, что работа по возвращению девушек продолжалась около полутора месяцев.

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Что предшествовало: Недавно в Украину удалось вернуть 16 детей 7-16 лет с Херсонщины, которых оккупанты депортировали в Россию и оккупированный Крым якобы в лагеря "на отдых".

Темы: депортация МВОТдети
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