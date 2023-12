Первый из танков Leopard 2, которые Канада передает Украине, уже в Польше

Первый из танков Leopard 2, которые Канада решила передать Украине, уже прибыл в Польшу.

Фотографией в Twitter поделилась министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает "Европейская правда".

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы подарили Украине, прибыл в Польшу. Совместно с нашими союзниками в ближайшее время мы будем обучать Вооруженные силы Украины использованию этой техники", - отметила министр.

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb