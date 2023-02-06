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Первый из танков Leopard 2, которые Канада передает Украине, уже в Польше

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 10:21

Первый из танков Leopard 2, которые Канада решила передать Украине, уже прибыл в Польшу. 

Фотографией в Twitter поделилась министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает "Европейская правда".

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы подарили Украине, прибыл в Польшу. Совместно с нашими союзниками в ближайшее время мы будем обучать Вооруженные силы Украины использованию этой техники", - отметила министр.

Напомним, в конце января - на следующий день после ключевого решения Германии - Канада объявила, что готова передать Украине всего четыре танка Leopard 2.

Объясняя журналистам решение передать только четыре единицы техники, Ананд отметила, что у Канады на вооружении находятся 82 танка Leopard 2, не уточнив, сколько из них готовы к боевому применению.

ВИДЕО ДНЯ

Канада координирует помощь с другими союзниками "танковой коалиции".

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Темы: танкиКанадаПольша
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