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Пентагон продолжил обучение украинских военных на танках Abrams

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 16:43
Пентагон продолжил обучение украинских военных на танках Abrams
ТАНК ABRAMS. ФОТО GETTY IMAGES

Почти 200 украинских военных продолжат обучение на американских танках Abrams в Германии еще на несколько недель.

Источник: "Европейская правда"; представитель командования Сухопутных сил США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл в комментарии "Голосу Америки"

Детали: По его словам, по запросу украинской стороны обучение продлили до тех пор, пока продолжается переоснащение 31 американского танка, которые готовятся отправить в Украину.

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"По запросу Украины военные будут поддерживать свои навыки управления и ремонта до того, как 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить Украине осенью, будут готовы, – заявил О'Доннелл, добавив, что тренировки займут несколько недель.

Учения проходят на американской базе в Германии.

В целом США планируют предоставить Украине 31 танк Abrams. В августе стало известно, что первые танки Abrams уже готовы к отправке в Украину.

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Напомним, в одном из последних пакетов помощи от США содержатся снаряды с обедненным ураном для Abrams.

Темы: ГерманиятанкиСША
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