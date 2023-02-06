Еще один нардеп от ОПЗЖ слагает мандат
Нардеп Игорь Абрамович, избранный от запрещенной партии ОПЗЖ, написал заявление о сложении мандата.
Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram
Прямая речь Арахамии: "Сегодня (6 февраля – ред.) написал заявление о сложении мандата Игорь Абрамович".
Детали: Глава фракции СН напомнил, что именно выход Абрамовича из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения России заложил начало для ее дальнейшего развала в украинском парламенте.
Арахамия призвал других депутатов от запрещенной ОПЗЖ последовать этому примеру и также сложить мандаты.
Для справки: Абрамович в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (номер 14 в списке партии) и был членом одноименной фракции в ВР.
По данным движения Честно, с 24 февраля по 1 июня 2022 года нардеп пропустил все заседания Рады по которым есть данные.
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Предыстория:
- В августе 2022 года Украинская правда сообщала, что народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Игорь Абрамович живет на Лазурном берегу во Франции.
- В январе стало известно, что Абрамович, который с начала полномасштабного вторжения России проживал на Лазурном побережье, вернулся в Украину.
- В августе 2022 года в Верховной Раде пытались принять постановление о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", однако провалили это решение.
- 13 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина (утратили гражданство Украины) и Андрея Аксенова (по собственному заявлению).