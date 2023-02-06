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Еще один нардеп от ОПЗЖ слагает мандат

Ирина БалачукПонедельник, 6 февраля 2023, 09:46
Еще один нардеп от ОПЗЖ слагает мандат
Игорь Абрамович. Фото wikipedia.org

Нардеп Игорь Абрамович, избранный от запрещенной партии ОПЗЖ, написал заявление о сложении мандата.

Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram 

Прямая речь Арахамии: "Сегодня (6 февраля – ред.) написал заявление о сложении мандата Игорь Абрамович".

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Детали: Глава фракции СН напомнил, что именно выход Абрамовича из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения России заложил начало для ее дальнейшего развала в украинском парламенте.

Арахамия призвал других депутатов от запрещенной ОПЗЖ последовать этому примеру и также сложить мандаты.  

Для справки: Абрамович в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (номер 14 в списке партии) и был членом одноименной фракции в ВР.

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По данным движения Честно, с 24 февраля по 1 июня 2022 года нардеп пропустил все заседания Рады по которым есть данные.

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Темы: Верховная РадаОПЗЖ
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