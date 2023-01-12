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Бойцы "батальона Монако" Столар и Абрамович вернулись в Украину - источники

Михаил Ткач, Валентина РоманенкоЧетверг, 12 января 2023, 13:11
Бойцы батальона Монако Столар и Абрамович вернулись в Украину - источники
коллаж УП

Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, которые с начала полномасштабного вторжения России проживали на Лазурном побережье, вернулись в Украину.

Источник: собеседники УП в политических кругах

Детали: По словам источников, Столар и Абрамович планируют посетить заседание парламента.

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Также собеседники "Украинской правды" сообщают, что с высокой вероятностью уже 13 января оба могут остаться без депутатских мандатов.

Обновлено: Источники УП предоставили фотографию, которая свидетельствует, что Абрамович присутствовал на заседании Верховной Рады 12 января.

 

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В Верховной Раде пытались принять постановление о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", однако провалили это решение. 
  • Впоследствии президентская "Слуга народа" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявили, что не поддержали постановление, потому что решение было бы "неконституционным", а они хотят лишить нардепов "ОПЗЖ" мандатов конституционным способом. 
  • 11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на ближайшем заседании примет решение о лишении мандатов 4 народных депутатов.
  • Арахамия не назвал имена депутатов. При этом 10 января стало известно, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборационистов и госизменников нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Темы: ОПЗЖВерховная Рада
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