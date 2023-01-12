Бойцы "батальона Монако" Столар и Абрамович вернулись в Украину - источники

Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, которые с начала полномасштабного вторжения России проживали на Лазурном побережье, вернулись в Украину.

Источник: собеседники УП в политических кругах

Детали: По словам источников, Столар и Абрамович планируют посетить заседание парламента.

Также собеседники "Украинской правды" сообщают, что с высокой вероятностью уже 13 января оба могут остаться без депутатских мандатов.

Обновлено: Источники УП предоставили фотографию, которая свидетельствует, что Абрамович присутствовал на заседании Верховной Рады 12 января.

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