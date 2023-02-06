У "Гвардии наступления" в первый день появились тысячи кандидатов, набор продолжается

Штурмовые бригады "Гвардии наступления", которые готовил перед гибелью министр внутренних дел Денис Монастырский, сразу вызвали интерес у тысяч добровольцев, но набор в них продолжается.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в Facebook, "Гвардія наступу" в Telegram

Прямая речь Смирнова: "Хочу рассказать вам о проекте, который готовил мой друг Денис Монастырский, но по трагическим причинам так и не успел его реализовать.

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Речь идет о "Гвардии наступления" – проекте, задача которого собрать мотивированных добровольцев для подготовки и участия в наступательных операциях для усиления основных сил нашей страны и скорейшего изгнания врага с нашей земли.

Идея проекта в том, что каждый желающий может выбрать себе военное подразделение по духу, записаться, пройти обязательную многомесячную боевую подготовку с последующим боевым слаживанием новых подразделений. То есть не на условиях общей мобилизации "куда распределят", а по собственной инициативе в подразделение, отвечающее вашим ценностям и идеологии".

Детали: По словам Смирнова, в первый день проекта в МВД обратились тысячи потенциальных кандидатов, но набор все еще продолжается, поэтому можно присоединиться к одному из 8 подразделений.

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Добровольцы могут выбирать:

"Стальная граница" (бригада Государственной пограничной службы Украины);

"Красная калина" (в бригаду уже вошли герои, которые участвовали в боях на Донетчине и Луганщине, обороняли Киев);

"Лють" ("Ярость" – бригада Национальной полиции Украины);

"Рубеж" (в ряды бригады уже вошли герои, отстаивавшие Гостомельский аэропорт, Рубежное в Луганской области);

"Спартан" (мощная штурмовая бригада, которая обороняла Харьков);

"Кара-Даг" ("кара за Крым", будет участвовать в освобождении АРК);

"Буревой" ("бригада утилизации российских военных", как пишет Смирнов);

"Азов" (легендарное подразделение, одна из основных сил обороны Мариуполя).

Как отмечается, в рамках этого проекта добровольцы, которые станут штурмовиками, получат ряд социальных гарантий: стабильную и конкурентную заработную плату, возможность получить жилье, лечение в госучреждениях, обучение и другие существенные преимущества.

"Гвардия наступления" сообщила, что на утро 6 февраля добровольцы подали более 7 тысяч заявок-анкет.

В ЦНАПы уже поступило 3738 обращений и было подано 627 заявок, из них 348 в Нацполицию (бригада "Лють"); 134 – в ГПСУ ("Стальная граница") и 145 – в бригады НГУ.

Через сайт storm.mvs.gov.ua было подано 6130 анкет: 1616 – в Нацполицию, 967 – в ГПСУ, 3547 – в НГУ.

Горячая линия приняла 1428 звонков. Из них 452 заявок оставили в Нацполицию, 416 – в ГНСУ и 560 – в НГУ.

Напомним: К "Гвардии наступления" можно присоединиться онлайн на storm.mvs.gov.ua или в определенных Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ, укр. ЦНАП). Также работает горячая линия для консультаций 0800100020.

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