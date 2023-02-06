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В ОП назвали возможные модели спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 22:12

Украина вместе с союзниками и партнерами наработала три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.

Первая рассматриваемая модель - создание специального трибунала на основе соглашения Украины с ООН с принятием соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Другой вариант - создание трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира.

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Третья модель - создание специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции, с привлечением международного элемента для его построения и деятельности (международные судьи и прокуроры, местонахождение в Европе, международная поддержка).

"Если коротко, первые два варианта являются приемлемыми и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам. Третий, гибридный вариант, содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня "межгосударственного конфликта", - пояснил Смирнов.

Он призвал к созданию "территориально максимально широкого международного института ответственности за агрессию с максимальным уровнем легитимности и признания".

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"Именно так мы снимем все другие спорные вопросы, в том числе персональных и функциональных иммунитетов должностных лиц страны-агрессора", - считает заместитель руководителя ОП.

Как известно, некоторые страны и организации, в частности Украина, призывают создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных Россией во время вторжения в Украину. В конце января представители 20 стран собрались в Праге на заседание группы по созданию такого спецтрибунала.

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Темы: РосcияПутинГаагский трибунал
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