Байден может приехать в Польшу под годовщину полномасштабной войны РФ против Украины – СМИ
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ожидаемо совершит визит в Польшу в конце февраля, примерно к годовщине начала полномасштабной войны России против Украины.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает NBC News, пишет "Европейская правда".
По данным трех собеседников издания, визит президента в Польшу планируется на конец февраля. Впрочем, это пока не финальные даты и до официальных анонсов от Белого дома планы могут измениться.
Представитель Совета по нацбезопасности отказался официально комментировать информацию.
Пока неизвестно, будет ли Джо Байден в рамках этой поездки в Польшу иметь дополнительные визиты.
Еще ранее неофициально стало известно, что Байден рассматривает возможность приехать в Европу к годовщине начала полномасштабной войны, чтобы использовать это как возможность подтвердить солидарность США с украинцами и, благодаря личному общению, усилить единство между западными союзниками.
Ранее в канцелярии президента Польши подтвердили, что президент США Джо Байден планирует визит в страну "в ближайшее время".