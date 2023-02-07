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Байден может приехать в Польшу под годовщину полномасштабной войны РФ против Украины – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 16:15

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ожидаемо совершит визит в Польшу в конце февраля, примерно к годовщине начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает NBC News, пишет "Европейская правда".

По данным трех собеседников издания, визит президента в Польшу планируется на конец февраля. Впрочем, это пока не финальные даты и до официальных анонсов от Белого дома планы могут измениться.

Представитель Совета по нацбезопасности отказался официально комментировать информацию.

Пока неизвестно, будет ли Джо Байден в рамках этой поездки в Польшу иметь дополнительные визиты.

Еще ранее неофициально стало известно, что Байден рассматривает возможность приехать в Европу к годовщине начала полномасштабной войны, чтобы использовать это как возможность подтвердить солидарность США с украинцами и, благодаря личному общению, усилить единство между западными союзниками.

Ранее в канцелярии президента Польши подтвердили, что президент США Джо Байден планирует визит в страну "в ближайшее время".

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Темы: БайденПольшавойна
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