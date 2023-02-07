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У Бойко таки могут забрать звание Герой Украины: Кабмин подготовил законопроект

Валентина РоманенкоВторник, 7 февраля 2023, 17:21
Юрий Бойко. фото "Радио Свобода"

Кабинет министров наработал изменения в законодательство, которые позволят лишать государственных наград украинских деятелей, в отношении которых введены санкции. Нардеп пророссийской запрещенной партии ОПЗЖ Юрий Бойко может лишиться звания Герой Украины.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Детали: Ранее по результатам рассмотрения петиции о лишении народного депутата Юрия Бойко звания "Героя Украины" члены рабочей группы - среди которых представители правительства, НАПК, СБУ, НАБУ, ОГП и других органов - пришли к выводу, что из-за коллизии действующего законодательства некоторых деятелей на сегодня невозможно лишить высших государственных наград.

Поэтому, по словам Шмыгаля, еще в декабре Минюсту и первому вице-премьеру было поручено наработать изменения в законодательство, которые исправят ситуацию.

Премьер отметил, что это поручение выполнено, и сейчас правительство одобряет соответствующий проект закона. Он предусматривает, что наложение санкций на человека дает основания для лишения его государственных наград.

Шмыгаль выразил надежду, что законопроект будет оперативно рассмотрен народными депутатами.

Прямая речь: "Также сегодня правительство дает межведомственной рабочей группе по вопросам санкционной политики поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Юрия Бойко звания Герой Украины, безотлагательно подготовить предложения по применению санкций и вынести их на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу уже упомянутого законопроекта".

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Темы: БойконаградыКабинет министров
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