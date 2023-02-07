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У Бойко таки могут забрать звание Герой Украины: Кабмин подготовил законопроект

Валентина РоманенкоВторник, 7 февраля 2023, 16:21
У Бойко таки могут забрать звание Герой Украины: Кабмин подготовил законопроект
Юрий Бойко. фото "Радио Свобода"

Кабинет министров наработал изменения в законодательство, которые позволят лишать государственных наград украинских деятелей, в отношении которых введены санкции. Нардеп пророссийской запрещенной партии ОПЗЖ Юрий Бойко может лишиться звания Герой Украины.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Детали: Ранее по результатам рассмотрения петиции о лишении народного депутата Юрия Бойко звания "Героя Украины" члены рабочей группы - среди которых представители правительства, НАПК, СБУ, НАБУ, ОГП и других органов - пришли к выводу, что из-за коллизии действующего законодательства некоторых деятелей на сегодня невозможно лишить высших государственных наград.

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Поэтому, по словам Шмыгаля, еще в декабре Минюсту и первому вице-премьеру было поручено наработать изменения в законодательство, которые исправят ситуацию.

Премьер отметил, что это поручение выполнено, и сейчас правительство одобряет соответствующий проект закона. Он предусматривает, что наложение санкций на человека дает основания для лишения его государственных наград.

Шмыгаль выразил надежду, что законопроект будет оперативно рассмотрен народными депутатами.

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Прямая речь: "Также сегодня правительство дает межведомственной рабочей группе по вопросам санкционной политики поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Юрия Бойко звания Герой Украины, безотлагательно подготовить предложения по применению санкций и вынести их на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу уже упомянутого законопроекта".

Темы: БойконаградыКабинет министров
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