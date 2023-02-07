У Бойка таки можуть забрати звання Герой України: уряд підготував законопроєкт

Кабінет міністрів напрацював зміни до законодавства, які дозволятимуть позбавляти державних нагород українських діячів щодо яких запроваджено санкції. Нардеп проросійської забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко може позбутися звання Герой України.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль в Telegram

Деталі: Раніше за результатами розгляду петиції щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання "Героя України" члени робочої групи — серед яких представники уряду, НАЗК, СБУ, НАБУ, ОГП та інших органів — дійшли висновку, що через колізію чинного законодавства деяких діячів станом на сьогодні не можливо позбавити вищих державних нагород.

Тому, за словами Шмигаля, ще в грудні Мін’юсту і першому віцепрем’єру було доручено напрацювати зміни до законодавства, які виправлять ситуацію.

Прем'єр зазначив, що це доручення виконано, і нині уряд схвалює відповідний проєкт закону. Він передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород.

Шмигаль висловив сподівання, що законопроєкт буде оперативно розглянутий народними депутатами.

Пряма мова: "Також сьогодні уряд дає міжвідомчій робочій групі з питань санкційної політики доручення повторно розглянути питання щодо позбавлення Юрія Бойка звання Герой України, невідкладно підготувати пропозиції щодо застосування санкцій і винести їх на розгляд РНБО одночасно з набранням чинності вже згаданого законопроєкту".