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Берлин одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 17:34
Берлин одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1
танки Leopard 1, Getty Images

Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1 из промышленных запасов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel.

Решение разрешает экспорт танков Leopard 1 от групп Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

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По данным издания, первые танки должны быть доставлены в Украину летом, но большая часть из них будет не раньше следующего года. Правительство официально объявит о решении во вторник вечером.

Leopard 1 – первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он производился с середины 1960-х по середину 1980-х годов. Обещанные ранее Берлином 14 танков Leopard 2 значительно современнее.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что немецкие производители имеют 29 в значительной степени отремонтированных моделей предшественника Leopard 2.

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Об изменении позиции Германии читайте также статью Осада Шольца: как общественное мнение в Германии повлияло на передачу танков Украине

Темы: танкиГерманияУкраинавойна
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