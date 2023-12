Министр обороны Германии привез в Киев первый Leopard 2, пока игрушечный

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев и передал украинскому коллеге Алексею Резникову модель танка Leopard 2.

Об этом Резников сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"BREAKING: в Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо Бундесканцлеру, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!", - говорится в сообщении.

Реклама:

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv 🐆

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching... to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi