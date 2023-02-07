Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны Германии привез в Киев первый Leopard 2, пока игрушечный

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 18:58
игрушечный Leopard 2, фото из твита алексея резникова

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев и передал украинскому коллеге Алексею Резникову модель танка Leopard 2.

Об этом Резников сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"BREAKING: в Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо Бундесканцлеру, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!", - говорится в сообщении.

Немецкое агентство DPA подтвердило приезд Писториуса и министр заявил, что "Украина получит более 100 основных боевых танков более старшего типа Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран".

Во вторник Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1 из промышленных запасов.

ВИДЕО ДНЯ

Leopard 1 – первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он производился с середины 1960-х по середину 1980-х годов. Обещанные ранее Берлином 14 танков Leopard 2 значительно современнее.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что немецкие производители имеют 29 в значительной степени отремонтированных моделей предшественника Leopard 2.

Читайте УП В Google News

Темы: танкиГерманияУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено в 16:24В Киеве взорвался газ: есть погибший и пострадавшие

видеоВозле Верховной рады снесли памятник Ватутину

Зеленский: Есть положительные решения по истребителям

В ОП ответили на ограничения Starlink для дронов: Не придумывайте, как навредить

Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине - Уоллес

Россия потеряла в войне до половины своего танкового парка – СNN

Все новости...
танки
Берлин одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1
Первый из танков Leopard 2, которые Канада передает Украине, уже в Польше
Минобороны Британии показало, как ВСУ осваивают управление Challenger 2
Последние новости
16:36
В Киев приехала мэр Парижа
16:22
Президент Еврокомиссии: темпы движения Украины в ЕС - впечатляющие, но впереди еще много работы
16:16
В январе украинцы более 700 раз нарушили таможенные правила
16:02
обновлено в 16:24В Киеве взорвался газ: есть погибший и пострадавшие
15:58
Украинцы приобрели в "Дії" уже более 350 тысяч военных облигаций на 350 миллионов
15:54
видеоВозле Верховной рады снесли памятник Ватутину
15:49
Зеленский: Есть положительные решения по истребителям
15:36
Оккупанты пошли на прорыв позиций ГПСУ в Донецкой области: потеряли людей, отступили
15:34
Оккупанты в Крыму готовятся к освобождению полуострова украинскими защитниками – ГУР
15:21
фотоОдин из крупнейших немецких производителей заинтересован поставлять Украине свой новейший танк
Все новости...