Министр обороны Германии привез в Киев первый Leopard 2, пока игрушечный

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев и передал украинскому коллеге Алексею Резникову модель танка Leopard 2.

Об этом Резников сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"BREAKING: в Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо Бундесканцлеру, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!", - говорится в сообщении.

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BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv 🐆

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching... to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023

Немецкое агентство DPA подтвердило приезд Писториуса и министр заявил, что "Украина получит более 100 основных боевых танков более старшего типа Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран".

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Во вторник Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1 из промышленных запасов.

Leopard 1 – первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он производился с середины 1960-х по середину 1980-х годов. Обещанные ранее Берлином 14 танков Leopard 2 значительно современнее.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что немецкие производители имеют 29 в значительной степени отремонтированных моделей предшественника Leopard 2.