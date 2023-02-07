Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Германии привез в Киев первый Leopard 2, пока игрушечный

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 17:58
Министр обороны Германии привез в Киев первый Leopard 2, пока игрушечный
игрушечный Leopard 2, фото из твита алексея резникова

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев и передал украинскому коллеге Алексею Резникову модель танка Leopard 2.

Об этом Резников сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"BREAKING: в Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо Бундесканцлеру, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!", - говорится в сообщении.

Реклама:

Немецкое агентство DPA подтвердило приезд Писториуса и министр заявил, что "Украина получит более 100 основных боевых танков более старшего типа Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран".

ВИДЕО ДНЯ

Во вторник Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1 из промышленных запасов.

Leopard 1 – первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он производился с середины 1960-х по середину 1980-х годов. Обещанные ранее Берлином 14 танков Leopard 2 значительно современнее.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что немецкие производители имеют 29 в значительной степени отремонтированных моделей предшественника Leopard 2.

Темы: танкиГерманияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
танки
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Последние новости
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
Все новости...
Реклама: