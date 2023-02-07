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В Мелитополе оккупанты заставляют украинцев отказываться от гражданства

Евгений КизиловВторник, 7 февраля 2023, 19:41
фото из россми

Российские захватчики заставляют работников госучреждений в оккупированном Мелитополе Запорожской области отказываться от украинского гражданства.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В Мелитополе оккупанты заставляют работников государственных учреждений, которые получили гражданство российской федерации, отказаться от украинского гражданства в письменной форме. Угрожают увольнением с работы".

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Темы: МелитопольгражданствооккупацияРосcия
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