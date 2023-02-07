В Мелитополе оккупанты заставляют украинцев отказываться от гражданства
Вторник, 7 февраля 2023, 18:41
Российские захватчики заставляют работников госучреждений в оккупированном Мелитополе Запорожской области отказываться от украинского гражданства.
Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "В Мелитополе оккупанты заставляют работников государственных учреждений, которые получили гражданство российской федерации, отказаться от украинского гражданства в письменной форме. Угрожают увольнением с работы".
Реклама: