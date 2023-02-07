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Группа украинских военных поехала учиться на танках Leopard 2

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 20:07

Группа украинских военных отправилась за границу осваивать управление и обслуживание немецких танков Leopard 2, которые Украина в будущем получит от ряда союзников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил в своем Facebook министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с немецким коллегой в Киеве.

"Сегодня мы имели честь вместе с министром обороны Германии провожать наших военных для проведения подготовки на Leopard 2. Мой коллега действительно восхищается скоростью подготовки украинцев, которые получают знания", - отметил Резников.

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Министр обороны не уточнил, едут ли военные на обучение в Германию или пройдут подготовку в другой стране, как и численность группы.

Алексей Резников также отметил, что 600 украинских сержантов уже начали обучение с военными Бундесвера, наиболее вероятно, речь идет о различных западных системах вооружения.

Напомним, вечером 7 февраля стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус находится в Киеве; он привез символический, пока что игрушечный Leopard 2. Резников после встречи рассказал детали того, как Украина будет получать от Германии танки Leopard 1.

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Ранее во вторник стало известно, что Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1 из промышленных запасов.

Темы: танкиВооруженные силыГермания
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