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Группа украинских военных поехала учиться на танках Leopard 2

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 21:07

Группа украинских военных отправилась за границу осваивать управление и обслуживание немецких танков Leopard 2, которые Украина в будущем получит от ряда союзников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил в своем Facebook министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с немецким коллегой в Киеве.

"Сегодня мы имели честь вместе с министром обороны Германии провожать наших военных для проведения подготовки на Leopard 2. Мой коллега действительно восхищается скоростью подготовки украинцев, которые получают знания", - отметил Резников.

Министр обороны не уточнил, едут ли военные на обучение в Германию или пройдут подготовку в другой стране, как и численность группы.

Алексей Резников также отметил, что 600 украинских сержантов уже начали обучение с военными Бундесвера, наиболее вероятно, речь идет о различных западных системах вооружения.

Напомним, вечером 7 февраля стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус находится в Киеве; он привез символический, пока что игрушечный Leopard 2. Резников после встречи рассказал детали того, как Украина будет получать от Германии танки Leopard 1.

Ранее во вторник стало известно, что Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1 из промышленных запасов.

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Темы: танкиВооруженные силыГермания
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