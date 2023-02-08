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Зеленский встретился с королем Чарльзом

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 февраля 2023, 15:57
Зеленский встретился с королем Чарльзом
Зеленский пожимает руку британському королю Чарльзу III, фото "Европейской правды"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Букингемский дворец, где прошла его аудиенция у британского короля Чарльза III.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это первая встреча британского монарха с Зеленским. Британские СМИ отметили, что на фотографиях король в костюме, тогда как Зеленский был одет в джемпер и брюки в военном стиле.

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Владимир Зеленский и король Чарльз III
Владимир Зеленский и король Чарльз III
Фото Офиса президента Украины

Зеленский сообщил, что поздравил короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III с недавним восшествием на престол и пожелал мира и процветания британскому народу.

"Для меня честь – быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен Его Величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, которые нашли убежище от войны в Великобритании", – отметил Зеленский.

Зеленский поехал на аудиенцию к королю сразу из парламента Британии, где он выступил с речью.

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СМИ сообщили, что после визита в Лондон в среду вечером Зеленский поедет в Париж, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.

Ранее сообщалось, что британский премьер Риши Сунак должен объявить о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.

Напомним, Великобритания объявила о новых санкциях против кремлевских элит и организаций, поставляющих военную технику, такую как беспилотники.

Темы: ЗеленскийКороль ЧарльзВеликобритания
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