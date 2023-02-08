Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский встретился с королем Чарльзом

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 февраля 2023, 16:57
Зеленский пожимает руку британському королю Чарльзу III, фото "Европейской правды"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Букингемский дворец, где прошла его аудиенция у британского короля Чарльза III.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это первая встреча британского монарха с Зеленским. Британские СМИ отметили, что на фотографиях король в костюме, тогда как Зеленский был одет в джемпер и брюки в военном стиле.

Владимир Зеленский и король Чарльз III
Владимир Зеленский и король Чарльз III
Фото Офиса президента Украины

Зеленский сообщил, что поздравил короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III с недавним восшествием на престол и пожелал мира и процветания британскому народу.

"Для меня честь – быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен Его Величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, которые нашли убежище от войны в Великобритании", – отметил Зеленский.

Зеленский поехал на аудиенцию к королю сразу из парламента Британии, где он выступил с речью.

СМИ сообщили, что после визита в Лондон в среду вечером Зеленский поедет в Париж, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что британский премьер Риши Сунак должен объявить о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.

Напомним, Великобритания объявила о новых санкциях против кремлевских элит и организаций, поставляющих военную технику, такую как беспилотники.

Читайте УП В Google News

Темы: ЗеленскийКороль ЧарльзВеликобритания
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украинские бойцы уничтожили 61 крылатую ракету из 71, запущенной РФ – Залужный

фото, обновленоГБР и СБУ пришли с обысками к экс-нардепу Котвицкому

Из-за атаки РФ повреждены 4 теплоэлектростанции ДТЭК

В Турции спасли из-под завалов украинку и ее 4-летнего сына

обновлено от 08:32По всей Украине 3,5 часа длилась воздушная тревога

Нардепа от ОПЗЖ Волошина подозревают в госизмене

Все новости...
Зеленский
Зеленский в Париже встретится с Макроном и Шольцем - СМИ
Зеленский в среду вечером из Лондона поедет в Париж - французские СМИ
"Вы показали характер": Зеленский поблагодарил Британию за поддержку и отдельно упомянул Джонсона
Последние новости
16:43
Президент Молдовы предложила секретаря Совбеза на должность премьера
16:41
На Херсонщине запретили видеорегистраторы в авто
16:37
видеоЗемлетрясение в Турции: из-под завалов спасли людей, которые умоляли о помощи в соцсетях
16:35
В четверг одесситы имели свет в среднем 19 часов в сутки – ДТЭК
16:35
картаВ третий раз по всей Украине объявили тревогу
16:13
Двое "рельсовых партизан" приговорены к 22 годам тюрьмы в Беларуси
16:11
Киев, Киевщина и Днепропетровщина возвращаются к графикам отключений – ДТЭК
16:09
фотоВ Канаде выпустили монету-писанку по трипольским мотивам
16:01
видеоЗащитники показали, как в пятницу уничтожили вражескую ракету из ПЗРК
15:55
В "Нафтогазе" избрали главу набсовета
Все новости...