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Сунак: британские танки Challenger 2 будут в Украине уже в марте

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 19:02

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекнул, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте 2023 года, а также сообщил о расширении учебной программы для украинских военнослужащих.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с украинскими танкистами, которые сейчас осваивают эти машины.

"Украинские экипажи, которые прибыли на учения на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты суверенной территории Украины уже в следующем месяце. И мы сегодня договорились расширить программу обучения, через которую прошли уже 10 тысяч украинских военных, на морпехов и пилотов истребителей", - заявил Риши Сунак.

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Он добавил, что Великобритания прилагает усилия для того, чтобы необходимое западное оружие оказалось в Украине в ближайшие недели, а не через месяцы или годы.

"Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, и также усиливать ее на долгосрочную перспективу. Нельзя допустить, чтобы Украина снова была уязвимой целью для новой агрессии", - подчеркнул Риши Сунак.

Напомним, 15 января Британия подтвердила планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.

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В конце января украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2.

Ранеее заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чалк выразил надежду, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

Темы: танкиВеликобританияВооруженные силыпомощь Украине
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