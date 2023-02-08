Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сунак: британські танки Challenger 2 будуть в Україні вже у березні

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 20:02

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні 2023 року, а також повідомив про розширення навчальної програми для українських військовослужбовців. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі з українськими танкістами, які зараз освоюють ці машини. 

"Українські екіпажі, які прибули на навчання минулого тижня, будуть використовувати танки Challenger 2 для захисту суверенної території України вже наступного місяця. І ми сьогодні домовилися розширити програму навчання, через яку пройшли вже 10 тисяч українських військових, на морпіхів та пілотів винищувачів", - заявив Ріші Сунак.

Він додав, що Британія докладає зусиль для того, аби необхідна західна зброя опинилася в Україні у найближчі тижні, а не через місяці чи роки.

"Ми повинні озброїти Україну у короткостроковій перспективі, і також посилювати її на довгострокову перспективу. Не можна допустити, щоб Україна знову була вразливою ціллю для нової агресії", - наголосив Ріші Сунак.

Нагадаємо, 15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. 

Наприкінці січня українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2.

ВІДЕО ДНЯ

Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.

Читайте УП В Google News

Теми: танкиВелика БританіяЗбройні силидопомога Україні
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Передова, плани ворога, ефективність ППО: Зеленський збирав Ставку

фотоВибух із 4 загиблими у Києві: силовики затримали керівника ювелірної майстерні

35 країн хочуть відсторонити росіян і білорусів від Олімпіади, Польща пропонує "компроміс"

Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ – Залужний

фото, оновленоДБР і СБУ прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького

Через атаку РФ пошкоджено 4 теплоелектростанції ДТЕК

Усі новини...
танки
Зеленський і прем'єр Британії приїхали до українських військових, які навчаються на танках Challenger
Міністр оборони Німеччини анонсував "танковий саміт" країн, які передають Україні Leopard
Україні потрібніші БМП, ніж танки – західний аналітик
Останні новини
20:19
"Укренерго" про атаку РФ: масштаб пошкоджень значний, але катастрофи не сталося
20:08
У Залізному Порту окупанти придумали винагороду за отримання паспорта РФ
19:57
фотоТелескоп Хаббл сфотографував "невловиму" галактику
19:45
Після звернення України Словаччина почне переговори щодо МіГ-29 – прем'єр
19:43
USAID виділить 60 мільйонів доларів для зміцнення кібербезпеки України
19:42
Ходжес: Із західними винищувачами перемога України може настати протягом року
19:26
відеоЗеленський про "дипломатичний марафон": Буде більше підтримки для України
19:24
фотоВперше в Індії трансгендерна пара стала біологічними батьками
19:17
Лубінець вимагає розслідувати смерть українських політв’язнів у РФ, готує листа до ООН
19:11
Конфісковані російські активи продаватимуть на аукціонах за механізмом малої приватизації
Усі новини...