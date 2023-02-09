СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина

Служба безопасности заблокировала в Днепропетровской области украинскую межрегиональную продовольственную корпорацию, которая финансировала террористов "ДНР" и "фонд" главаря ОРДО Дениса Пушилина.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Компания имела часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила "налоги" террористам.

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По данным СБУ, предприятие перечислило в "бюджет ДНР" более 4 млн в гривневом эквиваленте".

Детали: Также эта корпорация финансировала "фонд" террориста Пушилина в поддержку российских оккупационных группировок.

Организатором незаконной деятельности оказался владелец компании, созданной в начале двухтысячных годов в Донецкой области.

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Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины.

В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения - на Днепропетровщину.

Другая часть бизнеса все это время оставалась на временно оккупированной территории.

Владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.

Во время обысков по адресам складских и офисных помещений компании на Днепропетровщине и в помещениях фигурантов обнаружили: документацию; черновые записи; технику с доказательствами незаконной деятельности.

Следователи СБУ начали производство по ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины).

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения.