СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина
Служба безопасности заблокировала в Днепропетровской области украинскую межрегиональную продовольственную корпорацию, которая финансировала террористов "ДНР" и "фонд" главаря ОРДО Дениса Пушилина.
Источник: Служба безопасности
Дословно: "Компания имела часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила "налоги" террористам.
По данным СБУ, предприятие перечислило в "бюджет ДНР" более 4 млн в гривневом эквиваленте".
Детали: Также эта корпорация финансировала "фонд" террориста Пушилина в поддержку российских оккупационных группировок.
Организатором незаконной деятельности оказался владелец компании, созданной в начале двухтысячных годов в Донецкой области.
Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины.
В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения - на Днепропетровщину.
Другая часть бизнеса все это время оставалась на временно оккупированной территории.
Владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.
Во время обысков по адресам складских и офисных помещений компании на Днепропетровщине и в помещениях фигурантов обнаружили: документацию; черновые записи; технику с доказательствами незаконной деятельности.
Следователи СБУ начали производство по ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины).
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения.