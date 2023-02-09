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Один из крупнейших немецких производителей заинтересован поставлять Украине свой новейший танк

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 14:21

Немецкий концерн Rheinmetall, который является одним из крупнейших производителей оружия в Европе, заинтересован поставлять Украине свой новейший танк Panther и другую технику, если бы федеральное правительство дало согласие на экспорт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Handelsblatt сказал исполнительный директор компании Армин Паппергер.

"Мы ведем разговор с Киевом об экспорте танков Panther", - отметил он.

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Фото Rheinmetall

По его словам, Украина заинтересована в этом и выражала также интерес к новому БМП Lynx.

Rheinmetall представил "Пантеры" на выставке в Париже летом 2022 года, танк претендует на то, чтобы называться одним из самых мощных в мире. Украина потенциально может стать первым его покупателем.

Танк пока существует в виде лишь демонстрационной модели, однако в концерне уверяют, что могут поставить первые машины в перспективе 15-18 месяцев. Собирать танки возможно в Германии или Венгрии, однако для экспорта требуется согласие правительства ФРГ, поскольку это немецкая разработка.

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Panther KF51 - разработка на основе Leopard 2 и наиболее удобен для стран, которые уже имеют на вооружении "Леопарды". Украина, как известно, в последующие месяцы должна получить первые такие танки от союзников.

Напомним, министр обороны Германии анонсировал "танковый саммит" стран, которые передают Украине Leopard.

Темы: танкиГерманияУкраина
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