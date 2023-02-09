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Один з найбільших німецьких виробників зацікавлений постачати Україні свій новітній танк

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 14:21

Німецький концерн Rheinmetall, який є одним з найбільших виробників зброї у Європі, зацікавлений постачати Україні свій новітній танк Panther та іншу техніку, якби федеральний уряд дав згоду на експорт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Handelsblatt сказав виконавчий директор компанії Армін Паппергер. 

"Ми ведемо розмову з Києвом про експорт танків Panther", - зазначив він. 

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Фото Rheinmetall

За його словами, Україна зацікавлена у цьому і висловлювала також інтерес до нового БМП Lynx. 

Rheinmetall презентував "Пантери" на виставці у Парижі влітку 2022 року, танк претендує на те, щоби називатися одним з найпотужніших у світі. Україна потенційно може стати першим його покупцем. 

Танк поки існує у вигляді лише демонстраційної моделі, проте у концерні запевняють, що можуть поставити перші машини у перспективі 15-18 місяців. Збирати танки можливо у Німеччині або Угорщині, проте для експорту потрібна згода уряду ФРН, оскільки це німецька розробка. 

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Теми: танкиНімеччинаУкраїна
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