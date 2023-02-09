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Иран модернизирует "Шахеды" для России, чтобы были максимально разрушительны – CNN

Евгений КизиловЧетверг, 9 февраля 2023, 17:10
Иран модернизирует Шахеды для России, чтобы были максимально разрушительны – CNN
Getty Images

Похоже, что Иран модифицирует свои ударные дроны Shahed, которые поставляет России, таким образом, чтобы их боеголовки могли нанести максимальный ущерб инфраструктуре в Украине.

Источник: расследование британской исследовательской организации Conflict Armament Research совместно с украинскими военными, передает CNN

Детали: Такой вывод следует из исследования, которое было проведено в январе относительно неразорвавшейся боеголовки иранского беспилотника Shahed-131, найденной в Одесской области в октябре 2022 года.

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Исследователи заметили, что боеголовки длиной около 50 см были поспешно модифицированы с помощью плохо подогнанных слоев из десятков мелких металлических осколков, которые при ударе разлетаются на большой радиус. В дополнение к осколкам по периметру боеголовки есть еще 18 меньших "зарядов", которые, расплавляясь от взрыва, могут пробить броню и создать своеобразный "360-градусный" взрывной эффект.

Присутствие новых элементов существенно увеличивает способность боеголовки поражать такие цели, как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и большие мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы.

Прямая речь одного из исследователей Дэмиена Сплитерса: "Выглядит так, будто они посмотрели на готовую боеголовку и сказали: "Как мы можем сделать ее еще более разрушительной?"

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Матрица из осколков в носовой части боеголовки
фото Conflict Armament Research

Напомним: Осенью Иран начал поставлять России сотни беспилотников Shahed, которые та использует для ударов по украинским электросетям и энергетическим объектам, оставляя гражданское население без тепла, электричества и водоснабжения в морозные зимние месяцы.

Темы: ИранбеспилотникиРосcиявойна
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