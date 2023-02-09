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Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 21:44
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Дональд Трамп, архивное фото Белого дома

Компания Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram через два года после того, как приостановила их в связи с событиями под Капитолием 6 января 2021 года.

Это подтвердил представитель компании Энди Стоун, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Еще в январе в Meta заявили, что планируют снять блокировку с аккаунта экс-президента "в ближайшие недели", и задействуют более жесткие санкции приостановления - от месяца до двух лет - если Трамп снова нарушит правила платформы.

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Решение восстановить аккаунты Трампа объяснили тем, что американцы "должны иметь возможность слышать голоса людей, которые претендуют на лидерство в стране".

Как известно, соцсеть наряду с Twitter и другими вскоре после событий 6 января 2021 года заблокировала Трампа на основании того, что он нарушает правила и может через платформу подстрекать своих сторонников на какие-то действия. В Facebook и Instagram у экс-президента осталось 34 млн и 23 млн подписчиков соответственно.

Эти учетные записи потенциально могут снова задействоваться во время следующей попытки Трампа бороться за пост президента - в предыдущих кампаниях он активно использовал их инструменты рекламы.

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По информации СМИ, Трамп все же собирается вернуться в Twitter и Facebook перед выборами 2024 года и его штаб готовится к этому.

Напомним, аккаунт Дональда Трампа в Twitter разблокировали осенью 2022 года, вскоре после приобретения соцсети Илоном Маском. Тогда Трамп заявил, что не собирается возвращаться на платформу.

Темы: ТрампсоцсетиfacebookСША
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