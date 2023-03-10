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УПЦ МП о ее выселении из Лавры: Как при советской власти

Евгений КизиловПятница, 10 марта 2023, 21:46
УПЦ МП о ее выселении из Лавры: Как при советской власти
Митрополит Онуфрий и священнослужители УПЦ МП, Фото: Борис Корпусенко / "Вечерний Киев"

Украинская православная церковь Московского патриархата заявляет, что выселение ее мужского монастыря из Киево-Печерской лавры является просто "прихотью чиновников из Минкульта" и делается это "так же как при советской власти в 60-х годах прошлого века".

Источник: УПЦ МП на сайте Киево-Печерской лавры

Детали: Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал церкви письмо, что с 29 марта разрывает с ней договор бесплатной аренды и выселяет мужской монастырь УПЦ МП из помещений на Печерских холмах.

Церковь Московского патриархата такое предупреждение возмутило. Она жалуется, что в письме не было предоставлено "никакой информации" о юридических основаниях для таких действий, кроме того, там нет данных о выводах межведомственной рабочей группы, на основании которых это решение принималось.

Дословно: "Что касается работы упомянутой в письме группы, то о содержании ее выводов нигде не сообщалось, а составлялись они, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм.

Поэтому единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века".

Что предшествовало: В пятницу стало известно, что заповедник "Киево-Печерская лавра" с 29 марта разрывает договор бесплатной аренды помещений с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата, который действовал с 2013 года.

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Это означает, что до 29 марта монахи должны освободить здания по адресу Лаврская 11 и Лаврская 15 на Печерских холмах столицы.

Предыстория:

  • 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.
  • В прошлом году Служба безопасности Украины проводила десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре. В спецслужбе считают священнослужителей УПЦ МП враждебными агентами.
  • В 2022 году СБУ открыла 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ (МП), в т. ч. 14 архиереев церкви. 
  • Почти 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.
  • По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

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Темы: УПЦ МПКиевцерковьдерусификация
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