Данилов расшифровал "ДРГ" из сообщений РФ о событиях на Брянщине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что в России действует движение русских антифашистов-ополченцев.

Источник: Данилов в Facebook

Детали: Так секретарь СНБО отреагировал на ситуацию с сообщениями о якобы "украинской ДРГ", которая 2 марта проникла на территорию Брянской области РФ. Данилов также в очередной раз выразил мнение, что государство-агрессора в конце концов постигнет деколонизация.

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Прямая речь: "На РФ разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев. Общеизвестно, что БПЛА, БТР и другую военную технику можно спокойно купить в московских военторгах. Лозунг: "ДРГ Деколонизация Российского Государства"

Брянск, 2023".

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