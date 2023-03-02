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Данилов расшифровал "ДРГ" из сообщений РФ о событиях на Брянщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 марта 2023, 15:20
Данилов расшифровал ДРГ из сообщений РФ о событиях на Брянщине
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что в России действует движение русских антифашистов-ополченцев.

Источник: Данилов в Facebook

Детали: Так секретарь СНБО отреагировал на ситуацию с сообщениями о якобы "украинской ДРГ", которая 2 марта проникла на территорию Брянской области РФ. Данилов также в очередной раз выразил мнение, что государство-агрессора в конце концов постигнет деколонизация.

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Прямая речь: "На РФ разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев. Общеизвестно, что БПЛА, БТР и другую военную технику можно спокойно купить в московских военторгах. Лозунг: "ДРГ Деколонизация Российского Государства"

Брянск, 2023".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.
  • Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публиковали противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.
  • В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
  • Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.

Темы: войнаРосcияДанилов
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